Θεσσαλία: Δημιουργείται ανακουφιστική δομή φροντίδας για τους καρκινοπαθείς τον Ιούνιο

Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της Θεσσαλίας επικεντρώνονται στην ασφάλεια του πληθυσμού και η ενίσχυση της δημόσιας υγείας αποτελεί στρατηγική επιλογή». Αυτό τονίζει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

«Το δημόσιο σύστημα υγείας λειτουργεί με υψηλούς ρυθμούς απαιτώντας συνεχή ενίσχυση με πόρους, γι΄αυτό και κρίθηκε πως η περιφέρεια πρέπει να επενδύσει σε υποδομές και καινοτομία», υπογραμμίζει ο περιφερειάρχης.

Οι υποδομές και οι εξοπλισμοί αποτελούν ένα μεγάλο πρόγραμμα που αγγίζει τα 70 εκατ. ευρώ, αλλά ανάμεσά τους ξεχωρίζει ένα έργο με ειδικό κοινωνικό βάρος, αυτό της Ανακουφιστικής Δομής Φροντίδας για τους καρκινοπαθείς που ξεκινά τον Ιούνιο.

Πιο αναλυτικά, η επένδυση στο δημόσιο σύστημα υγείας που υλοποιείται από την περιφέρεια Θεσσαλίας περιλαμβάνει σημαντικά έργα, όπως:’

Η νέα πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, επτά επίπεδων, με κόστος 13,8 εκατ. ευρώ.

Οι νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ (με κόστος 3,2 εκατ. ευρώ), με επιχειρησιακό κέντρο συντονισμού για όλη τη Θεσσαλία.

Εκπαιδευτικό κέντρο προσωπικού και 5 νέα ασθενοφόρα για το ΕΚΑΒ Λάρισας, εκ των οποίων 2 ηλεκτρικά, για ταχύτερη και πιο αξιόπιστη επείγουσα φροντίδα.

Την ίδια ώρα για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας όλης της περιφέρειας υλοποιείται προμήθεια 18 ασθενοφόρων και στόχος είναι η ενίσχυση της άμεσης και ασφαλούς διακομιδής ασθενών και τραυματιών, με σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, βελτιώνοντας την ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας σε όλη την περιφέρεια.

Σύμφωνα με τον κ. Κουρέτα, οι επενδύσεις δεν γίνονται μόνο σε υποδομές, αλλά και σε μηχανήματα διαγνωστικής ενίσχυσης των νοσοκομείων, κόστους 14,5 εκατ. ευρώ. Οι εξοπλισμοί στα νοσοκομεία είναι υψηλής αξίας για ταχύτερη διάγνωση και λιγότερες μετακινήσεις των πολιτών, αναφέρει.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο θα διατεθούν 5,2 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου να αποκτήσει σύγχρονα μηχανήματα με τεχνολογία αιχμής, με στόχο να ενισχυθεί μεταξύ άλλων η ακτινολογική-ογκολογική κλινική του και να δημιουργηθεί μονάδα μεταμόσχευσης μυελού των οστών. Ταυτόχρονα τα Κέντρα Υγείας αναβαθμίζονται σε εξοπλισμό και υποδομές.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας χτίζει ανθεκτικό σύστημα υγείας, αναβαθμίζει κρίσιμες υποδομές, επιταχύνει τη διάγνωση, ενισχύει τις διακομιδές και φέρνει υπηρεσίες πιο κοντά στον πολίτη μέσω της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» τονίζει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Ανακουφιστική δομή φροντίδας για τους καρκινοπαθείς

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην παροχή υπηρεσιών με τη δημιουργία ανακουφιστικής δομής φροντίδας για τους καρκινοπαθείς τελικού σταδίου.

Σύμφωνα με την περιφέρεια, δημιουργήθηκε ένας μηχανισμός στήριξης που θα ενσωματώνει τις ψυχολογικές, κοινωνικές και πνευματικές πτυχές της φροντίδας των ασθενών και θα τους βοηθάει να παραμείνουν δραστήριοι.

Πάνω από το 95% ασθενών με καρκίνο και άλλες χρόνιες ή προχωρημένες παθήσεις, με καρδιαγγειακά νοσήματα και άλλες σοβαρές ασθένειες θα μπορούν να λαμβάνουν ανακουφιστική φροντίδα στο περιβάλλον του σπιτιού τους, ενώ περίπου το 3,5% μπορεί να χρειασθεί νοσηλεία σε εσωτερική δομή.

Για να γεφυρωθεί το χάσμα που αφορά στην πρόσβαση στην ανακουφιστική φροντίδα είναι αναγκαία η συγκρότηση και λειτουργία διεπιστημονικής ομάδας υγείας, η εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού στην ανακουφιστική φροντίδα, η ανάπτυξη κλινικών και νοσηλευτικών πρωτοκόλλων, η δημιουργία και εφαρμογή μηχανισμού παραπομπών, καθώς και η παροχή ιατρικής, νοσηλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης κατ’ οίκον φροντίδας σε ωφελούμενους της πιλοτικής φάσης.

Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής του προγράμματος αποτελούν η δημιουργία και λειτουργία διαφανούς μηχανισμού παραπομπών και προτεραιοποίησης ωφελουμένων, η αξιοποίηση εργαλείων τηλεϊατρικής και ηλεκτρονικής καταγραφής δεδομένων, καθώς και η συστηματική παρακολούθηση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αποστόλης Ζώης (ΑΠΕ-ΜΠΕ)