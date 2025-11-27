Θεσσαλία: Ανέκαμψε η οικοδομή τον Αύγουστο, πτώση στο 8μηνο

Σημαντική αύξηση σημείωσε η συνολική οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα τον Αύγουστο, ενώ στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου μειώθηκε.

Ειδικότερα τον Αύγουστο συνολικά εκδόθηκαν 1.927 άδειες σημειώνοντας αύξηση 7,8% σε σχέση με πέρυσι.

Στη Θεσσαλία συνεχίστηκε η ανοδική τάση καθώς εκδόθηκαν 122 οικοδομικές άδειες έναντι 114 τον Αύγουστο του 2024, αύξηση 7%.

Το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα παρουσίασε σημαντική πτώση, με μείωση 8,4% στον αριθμό των αδειών σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Στη Θεσσαλία το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εκδόθηκαν 1.081 άδειες έναντι 1.233 το 2024, μείωση 12,3%.

Τ.Π. kosmoslarissa.gr