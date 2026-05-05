Θεσσαλία: Αγροεφόδια χωρίς φρένο, παραγωγοί χωρίς ανάσα – Η σπορά γίνεται άσκηση αντοχής

Με την ανοιξιάτικη σπορά σε εξέλιξη, οι αγρότες στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές της χώρας βρίσκονται αντιμέτωποι με το ολοένα και αυξανόμενο κόστος παραγωγής. Λιπάσματα, πετρέλαιο, ενέργεια, ζωοτροφές, σπόροι και φυτοπροστατευτικά έχουν πάρει την ανηφόρα, την ώρα που οι τιμές πολλών αγροτικών προϊόντων δεν ακολουθούν ανάλογη πορεία.

Η έλλειψη ρευστότητας μεταφέρεται πλέον και στα καταστήματα γεωργικών εφοδίων, που βλέπουν τα… τεφτέρια να γεμίζουν με ανεξόφλητες οφειλές. Σε αρκετές περιοχές, παραγωγοί περιορίζουν λιπάνσεις, αναβάλλουν συντηρήσεις μηχανημάτων ή καθυστερούν καλλιεργητικές εργασίες. Η ανησυχία είναι κοινή: Αν δεν υπάρξει άμεση και ουσιαστική στήριξη, οι αγρότες φέτος μπορεί να πληρώσουν βαρύ τίμημα.

Θεσσαλία: Τα τεφτέρια γεμίζουν, τα περιθώρια στενεύουν

Προβληματίζουν οι αυξήσεις χωρίς ταβάνι όπως αποδεικνύεται στα λιπάσματα και οι αυξήσεις 3-7% στα φυτοφάρμακα από αρχές Μαΐου, παραγωγούς και καταστηματάρχες γεωργικών εφοδίων, καθώς είναι γνωστό το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα αγροτικά νοικοκυριά.

Σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κατσή, πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Γεωπόνων Λάρισας, «η κατάσταση για τον κλάδο προδιαγράφεται δύσκολη. Ήδη στην πληγωμένη από τις καιρικές συνθήκες Θεσσαλία αρκετά καταστήματα παρείχαν τα δύο προηγούμενα έτη επί πιστώσει λιπάσματα και φάρμακα και ακόμη δεν έχουν εξοφληθεί. Όσο αυξάνονται οι τιμές τόσο θα αυξάνεται και το μπλοκάκι, που έχουμε, με τις οφειλές των αγροτών».

Λιπάσματα στα ύψη και αγρότες χωρίς ρευστότητα

«Τα λιπάσματα κάθε μέρα αυξάνονται, κυμαίνονται από 700 ως 1.400 ευρώ/τόνο, δηλαδή μέσος όρος 15%. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει, στην προσπάθειά της να ενισχύσει τους αγρότες, μία επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων αλλά δεν έχει διευκρινίσει υπό ποιες προϋποθέσεις (εισοδηματικά κριτήρια, πλαφόν κ.λπ).

Είναι ζωτική σημασίας για τον κλάδο η επιδότηση αυτή να δοθεί εφόσον οι παραγωγοί έχουν ρυθμίσει ή εξοφλήσει με βεβαίωση γεωπόνου την αγορά λιπασμάτων το προηγούμενο διάστημα. Αλλιώς θα κλείσουμε τα καταστήματά μας. Το ευτύχημα είναι ότι οι σπόροι είχαν αγοραστεί προ κρίσης και οι τιμές χαρακτηρίζονται… αντιμετωπίσιμες».

Οι βαμβακοπαραγωγοί με τη σειρά τους, που ετοιμάζονται να σπείρουν, είναι ιδιαίτερα προβληματισμένοι για την τιμή του πετρελαίου, που διαρκώς ανεβαίνει, αλλά και για τις αυξημένες τιμές στα λιπάσματα και στα φάρμακα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα του προϊόντος.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από ypaithros.gr)