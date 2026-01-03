Θερίζει η γρίπη στα Τρίκαλα – Συστάσεις από τον ΕΟΔΥ

Σημαντικές πιέσεις δέχεται από τις πρώτες ημέρες του νέου έτους το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων και το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων γρίπης τύπου Α και από άλλες ιώσεις.

Οι παθολογικές και παιδιατρικές κλινικές δέχονται μεγάλο αριθμό εισαγωγών με τους γιατρούς να προτρέπουν τον πληθυσμό σε προληπτικά μέτρα, όπως εμβολιασμό, χρήση μάσκας και αποφυγή συγχρωτισμού.

Από την πλευρά του ο ΕΟΔΥ επαναλαμβάνει ισχυρή σύσταση για:

· Εμβολιασμό κατά της γρίπης, χωρίς καθυστέρηση, κυρίως στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέτρο πρόληψης, καθώς παρέχει σημαντική προστασία έναντι της σοβαρής νόσησης και του θανάτου από γρίπη.

· Άμεση έναρξη αντι-ιϊκής αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου για επιπλοκές της γρίπης, επί εμφάνισης συμβατής συμπτωματολογίας, με ή χωρίς θετική διαγνωστική δοκιμασία. Σε περίπτωση συρροής κρουσμάτων σε κλειστές δομές, όπως δομές μακροχρόνιας φροντίδας, θα πρέπει να εξετάζεται η χορήγηση προφυλακτικής αντι-ιϊκής αγωγής.

· Εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν συχνό πλύσιμο των χεριών, αποφυγή επαφής των χεριών με μύτη και στόμα, χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, αναπνευστική υγιεινή (κάλυψη βήχα και φτερνίσματος), καλό αερισμό των χώρων, παραμονή στο σπίτι και χρήση μάσκας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

Γ.Δ. trikalaenimerosi.gr