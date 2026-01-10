Θανατώθηκαν μέχρι τα Χριστούγεννα 463.329 αιγοπρόβατα λόγω ευλογιάς

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων συνεχίζει να δημιουργεί μεγάλα προβλήματα αλλά και τραύματα, καθώς πολλοί κτηνοτρόφοι, εκτός από το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται, βιώνουν και την εμπειρία θανάτωσης των κοπαδιών τους, σημειώνει το ρεπορτάζ του Κώστα Κουκουμάκα στην Καθημερινή. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου είχαν θανατωθεί 463.329 αιγοπρόβατα.

Το κοπάδι του Τηλέμαχου Αρσενίου στο Λουτρό Λάρισας θανατώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο νεαρός κτηνοτρόφος μιλάει γι’ αυτό με δυσκολία. «Είχα 1.034 πρόβατα», λέει στην εφημερίδα. «Τα βρήκαμε 70 από τον παππού μου και τα δουλεύαμε μόνοι με τον αδερφό μου». Πριν από την οικονομική καταστροφή, ο ίδιος μιλάει για την τραυματική εμπειρία ενός κτηνοτρόφου που χάνει το κοπάδι του. «Θυμάμαι καλά τη μέρα, ακόμη και την ακριβή ώρα που θανατώθηκαν. Είναι πολύ σκληρό πράγμα, έγκλημα. Μας έχει στοιχειώσει».

Ο Αρσενίου έλαβε την άμεση αποζημίωση για την απώλεια των ζώων. Ενα μέρος των χρημάτων αντλήθηκε από τον ΕΛΓΑ και τα υπόλοιπα δεν είναι αρκετά για να ξαναφτιάξει τη μονάδα από την αρχή. Μετά τον Σεπτέμβριο η ζωή του κτηνοτρόφου στο χωριό έξω από τη Λάρισα ανατράπηκε βίαια. «Πλέον κάνω δυο δουλειές, άσχετες με την κτηνοτροφία», λέει. «Θα γυρίσω στη μονάδα εφόσον δοθούν κίνητρα για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου και επίσης η διαβεβαίωση για τον προληπτικό εμβολιασμό των αιγοπροβάτων».

Στις ζωντανές συνδέσεις των τελευταίων εβδομάδων από τα αγροτικά μπλόκα οι προβολείς δεν φωτίζουν το σιωπηρό τραύμα της ευλογιάς. Την Παρασκευή ένας 59χρονος κτηνοτρόφος στην Πιερία βρέθηκε απαγχονισμένος στην αποθήκη του σπιτιού του. Συγγενείς του είπαν ότι το κοπάδι του είχε θανατωθεί πρόσφατα λόγω της ευλογιάς. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν αυτοκτονία και η αστυνομία ερευνά λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που τέθηκαν σε γνώση της «Καθημερινής», από την εμφάνιση της νόσου τον Αύγουστο του 2024 στον Εβρο έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, είχαν καταγραφεί 2.019 κρούσματα σε όλη τη χώρα. Το ίδιο διάστημα θανατώθηκαν υποχρεωτικά συνολικά 463.329 αιγοπρόβατα. Η επιδημιολογική καμπύλη μαρτυρά ότι τους χειμερινούς μήνες καταγράφεται ύφεση. Υπάρχουν, όμως, ανά διαστήματα «κόκκινες» περιοχές – τον Δεκέμβριο καταγράφηκαν 29 νέα κρούσματα στην Αιτωλοακαρνανία, 28 στην Ηλεία, 25 στην Αχαΐα και 25 στην Ξάνθη.

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες του υπουργείου σημειώνουν ότι η απότομη αύξηση των κρουσμάτων είναι συμβατή με τη χαλάρωση των μέτρων βιοασφάλειας στο πεδίο – μη τήρηση των προληπτικών μέτρων στις εκτροφές, πιθανές μετακινήσεις ζώων χωρίς την απαραίτητη προσοχή, ελλιπή μέτρα καθαρισμού, απολύμανσης κ.ά. Παρότι είναι κοινή γνώση ότι εμβόλια από την Τουρκία πωλούνται στη μαύρη αγορά, οι υπηρεσίες λένε ότι δεν υπάρχουν εργαστηριακά ή ερευνητικά δεδομένα ώστε να αποδοθεί στα παράνομα εμβόλια η αιφνιδιαστική αύξηση των κρουσμάτων σε μια περιφέρεια.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο επισημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά. Τα διαθέσιμα σκευάσματα είναι αποτελεσματικά σε χώρες όπου η νόσος είναι ενδημική, εξηγούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, προσθέτοντας ότι σε περίπτωση μαζικού εμβολιασμού υπάρχει άμεσος κίνδυνος η Ελλάδα να χαρακτηριστεί χώρα ενδημική της ευλογιάς, επομένως τότε να τεθούν αυστηροί περιορισμοί στη διακίνηση γάλακτος και κυρίως της φέτας ΠΟΠ.

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ του Κώστα Κουκουμάκα στην Καθημερινή)