Η Tρικαλινή Κρυσταλλία Ματζανά αναλαμβάνει Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του ΥΠΠΟ

Με απόφαση της Λίνα Μενδώνη, νέα Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Πολιτισμού αναλαμβάνει η Tρικαλινή Κρυσταλλία Μαντζανά.

Η κ. Μαντζανά προΐσταται από το 2014 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων, με αντικείμενο την προστασία, ανάδειξη και διαχείριση των αρχαιοτήτων της περιοχής από τα προϊστορικά έως και τα βυζαντινά χρόνια. Παράλληλα, από το 2024 ασκεί καθήκοντα προϊσταμένης και στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας.

Διαθέτει μακρά και επιτυχημένη πορεία στον χώρο της αρχαιολογικής υπηρεσίας, έχοντας επιδείξει σημαντικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο που καλύπτει ευρύ φάσμα μνημείων και θεμάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο 2006–2014 διετέλεσε Προϊσταμένη της 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με έδρα τα Τρίκαλα και περιοχή ευθύνης τη Δυτική Θεσσαλία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία, συντήρηση και ανάδειξη σημαντικών βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της περιοχής.

Η ανάληψη των νέων καθηκόντων της αποτελεί αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς, της διοικητικής της εμπειρίας και της επιστημονικής της συμβολής στον τομέα της προστασίας και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς.