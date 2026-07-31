Η Eλάτη διεκδικεί τον τίτλο «Best Tourism Village» – Πέντε οι ελληνικές υποψηφιότητες

Πέντε είναι φέτος οι ελληνικές υποψηφιότητες για το «Καλύτερο Τουριστικό Χωριό – Best Tourism Village 2026, του Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Πρόκειται για την ορεινή Ελάτη Τρικάλων, τον Γαλησσά της Σύρου, το μαστιχοχώρι Πατρικά της Χίου, την Ερμιόνη στην Αργολίδα και την Κεφαλόβρυση Τριφυλίας στη Μεσσηνία.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στην εν λόγω πρωτοβουλία είναι, πέρα από το όριο των 15.000 κατοίκων, να πληρούνται μια σειρά από κριτήρια, όπως η διατήρηση των παραδοσιακών δραστηριοτήτων και ο αυθεντικός τρόπος ζωής.

Οι διακριθέντες προορισμοί θα ανακοινωθούν το τρίτο τρίμηνο του έτους, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης του οργανισμού.

ΕΛΑΤΗ

Χτισμένη μέσα στα έλατα, σε υψόμετρο 950 μέτρων, στις πλαγιές του Κόζιακα, στη νότια Πίνδο, η Ελάτη Τρικάλων ή Τύρνα, όπως ονομαζόταν παλαιότερα, μπορεί να αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς χειμερινούς προορισμούς της χώρας, κυρίως χάρη στη γειτνίασή της με το Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου και στα αμέτρητα πεζοπορικά μονοπάτια που την περιβάλλουν, διατηρεί ωστόσο ζωντανή την ταυτότητα ενός παραδοσιακού χωριού.

Παρότι στον οικισμό με τα πέτρινα σπίτια και τις κόκκινες κεραμιδοσκεπές, συναντά κανείς τα τελευταία χρόνια πολλά καφέ-μπαρ και ξενώνες, η τοπική οικονομία εξακολουθεί να βασίζεται σε μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, ενώ η κτηνοτροφία, η υλοτομία και η παραδοσιακή γαστρονομία παραμένουν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής.

trikalaenimerosi.gr (Με πληροφορίες από kathimerini.gr)