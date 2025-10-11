Η ώρα της δίκης για τα Τέμπη – Αναμένεται τον προσεχή Μάρτιο

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προσδιοριστεί η ακριβής ημερομηνία για τη δίκη των Τεμπών.

Όπως αναφέρει η στήλη “Βηματοδότης” του Βήματος:

“Θέμα ημερών, από ό,τι μαθαίνω, είναι πλέον ο προσδιορισμός της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη, δίκη που θα γίνει, κατά πάσα πιθανότητα, τον προσεχή Μάρτιο. Η ανακοίνωση της ημερομηνίας της δίκης αναμένεται τις επόμενες ημέρες και έως την έναρξη της, θα ολοκληρωθούν διαδικαστικά θέματα (επιδόσεις και λοιπά), αλλά και μεταφράσεις της ογκωδέστατης δικογραφίας στα ιταλικά, διότι υπάρχουν και κατηγορούμενοι, ιταλικής υπηκοότητας, υψηλόβαθμα στελέχη της Hellenic Train.

Στη δίκη, θα εξεταστούν τα πάντα και τα πορίσματα από τις εκταφές των σορών, μετά την ικανοποίηση των αιτημάτων του Πάνου Ρούτσι και άλλων συγγενών. Και μια και ο λόγος για την τραγωδία στα Τέμπη, σας πληροφορώ πως συγκροτήθηκε το Δικαστικό Συμβούλιο για τον πρώην υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή, που έχει παραπεμφθεί με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών για πλημμέλημα.

Όπως μαθαίνω, ανακριτής σε αυτή την πολύ σοβαρή πτυχή των δικαστικών ερευνών για το σιδηροδρομικό δυστύχημα, ορίστηκε ο νεότερος αρεοπαγίτης από αυτούς που κληρώθηκαν από τη Βουλή, ο Ηλίας Γιαρένης. Και από ό,τι με ενημερώνουν πηγές μου στον Άρειο Πάγο, ήδη ξεκίνησε να διαβάζει την δικογραφία που είναι τεράστια…”

