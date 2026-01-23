Η τελετή παράδοσης – παραλαβής στη ΣΜΥ (φωτο)

Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) στα Τρίκαλα, η τελετή παράδοσης – παραλαβής καθηκόντων του Διοικητή της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, από τον Ταξίαρχο Γρηγόριο Γαρουφαλιά στον Ταξίαρχο Κωνσταντίνο Κωτάκο.

Στη συνέχεια, ο Αρχηγός επισκέφθηκε την έδρα της Γενικής Επιθεώρησης / EU – OHQ στην Λάρισα, όπου τον υποδέχτηκε ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού / Διοικητής EU – OHQ Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος και έδωσε τις κατευθυντήριες οδηγίες, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης και της νέας Δομής Δυνάμεων.

Τέλος, μετέβη στην έδρα της VI Ταξιαρχίας Υποστήριξης (VI ΤΑΞΥΠ) «ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ», όπου τον υποδέχτηκε ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) «ΘΗΣΕΑΣ» Αντιστράτηγος Αθανάσιος Σαπλαούρας και ενημερώθηκε για την αποστολή, τις επιχειρησιακές και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Σχηματισμού.