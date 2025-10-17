Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών φόρεσε τα καλά της – Ορκίστηκαν οι νέοι σπουδστές

Παρουσία των Στρατιωτικών και Πολιτικών Αρχών καθώς και πλήθους κόσμου τελέστηκε το πρωί της Παρασκευής η Ορκωμοσία των νέων σπουδαστών της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Τρικάλων. Μετά την κατάταξή τους στην Σχολή το περασμένο Σεπτέμβριο, οι νέοι σπουδαστές ήρθαν να ορκιστούν και να ενταχτούν επίσημα στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Την ορκωμοσία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ.κ. Χρυσόστομος, ο οποίος και ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία στους νέους φοιτητές. Τις ευχές προς τους νεορκισθέντες απηύθυναν και οι Στρατιωτικές Αρχές, καλοσωρίζοντας και επίσημα στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Στην τελετή έδωσαν το παρών οι γονείς και οι συγγενείς των νέων σπουδαστών που τους καμάρωσαν στην αρχή των νέων τους βημάτων.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την καθιερωμένη Στρατιωτική παρέλαση εντός της Σχολής.