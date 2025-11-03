Η Συνεταιριστική, τα ζαρζαβατικά της Ελένης και οι ανακαινίσεις χωρίς «Διαύγεια»

Τα ΕΛΤΑ δεν έφτασαν ξαφνικά στο σημερινό τους χάλι. Ήταν πάντα μια υδροκέφαλη ΔΕΚΟ – πεδίο κομματικών διορισμών και άντρο συνδικαλιστών που παρήγαγε ελλείματα τα οποία συνεχίζει να πληρώνει ο Ελληνικός λαός. Ακόμα κι έτσι όμως δεν κλείνεις 204 καταστήματα σε ένα βράδυ. Όταν μάλιστα δεν έχεις βρει λύση για τους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη ειδικά στις εσχατιές της Ελληνικής Επικράτειας. Αν επιδοτήσεις τις κούριερ – με ελάχιστα χρήματα σε σχέση με αυτά που ξοδεύονται σήμερα -, θα πάνε και στο πιο απομακρυσμένο χωριό για να παραδώσουν στο τελευταίο σπίτι ότι τους δώσεις. Ένα ακόμα επικοινωνιακό φιάσκο της κυβέρνησης…

$ Στην Τράπεζα της Ελλάδος βρέθηκε την Πέμπτη η διοίκηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας (Λάππας, Γάτος, Βαρδούλης). Συναντήθηκαν με τον γενικό διευθυντή και έφυγαν με οδηγίες προς ναυτιλομένους. Το πέλαγος είναι βαθύ και η θάλασσα κουνάει πολύ …

^ Άλλες 25 θέσεις εργασίας αναμένεται να δημιουργήσει η Fracasso Hellas, στη Λάρισα, με μια παραγωγική επένδυση ύψους 40 εκ. ευρώ που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η εταιρεία – γνωστή παλαιότερα ως Ιντρακάτ -, είναι σήμερα θυγαρική της Aktor και διατηρεί πάντα το εργοστάσιό της στην περιοχή της Γιάννουλης. Παράγει κυρίως μεταλλικά στηθαία, επιγραφές και οδικά σήματα για τους εθνικούς δρόμους. Από τα πιο εμβληματικά έργα της είναι οι μεταλλικές κατασκευές του γηπέδου Καραϊσκάκη.

# Μέχρι σήμερα, στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου, έχουν ανακαινιστεί 431 σχολεία (κάποια και στη Θεσσαλία). Το κόστος καλύφθηκε από δωρεά ύψους 100 εκ. ευρώ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, οι οποίες έδωσαν 25 εκ. η κάθε μία. Την ευθύνη υλοποίησης και εκτέλεσης του έργου έχει η κρατική εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ».

Ωστόσο όπως καταγγέλλει στο Inside Story ο Ζαχαρίας Αθουσάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εργοληπτικής τεχνικής εταιρείας ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ και πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών, «έγινε παράκαμψη διαγωνιστικών διαδικασιών, κατέφυγαν σε απευθείας αναθέσεις. Όταν δεν υπάρχουν διαγωνιστικές διαδικασίες υπάρχει και έλλειψη δημοσιότητας της δημοπράτησης των έργων αυτών. Δεν δημοσιεύονται δηλαδή στη Διαύγεια ποιοι ανάδοχοι αναδείχθηκαν, με τι όρους πήραν τα έργα αυτά και με τι έκπτωση. Μια μέση έκπτωση στα έργα αυτά όταν γίνεται διαγωνισμός είναι της τάξης του 30%». Εργολάβος είναι ο πρόεδρος κάτι ξέρει παραπάνω …

Η Ελένη Μενεγάκη, προερχόμενη από τα Ζαγοροχώρια μετά συζύγου και τέκνων, έκανε στάση στα Τρίκαλα όπου αγόρασε κρασί από τοπική κάβα και δυο τελάρα ζαρζαβατικά από διπλανό μανάβικο. Έγινε το σχετικό σούσουρο, αλλά, πριν τα κινητά τριγύρω στρέψουν τον φωτογραφικό φακό πάνω της, ενημέρωσε ευγενικά ότι δεν θέλει φωτογραφίες. Λογικό άλλωστε για επαγγελματία της τηλεόρασης που φροντίζει επιμελώς την εικόνα της. Η μόνη φωτογραφία της που κυκλοφόρησε είναι η παραπάνω, εκ του μακρόθεν και χωρίς πρόσωπο, χρήσιμη όμως για την πιστοποίηση του ρεπορτάζ σε τοπικά σάιτ. Θα υπάρξει ωστόσο και δεύτερη ευκαιρία. Τα Χριστούγεννα, όπως εκμυστηρεύτηκε, θα εκδράμει στα θεσσαλικά ορεινά …

Ας είναι καλά οι “κουτόφραγκοι”

«Χωρίς την παρέμβαση του ευρωπαϊκού παράγοντα, μέσω της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η εκκαθάριση της κόπρου που λέγεται ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα είχε προχωρήσει.

Ο λόγος είναι ότι η αποκάλυψη του σκανδάλου και όσα την ακολουθούν δεν συνέφερε κανέναν στην Ελλάδα. Ούτε την κυβέρνηση, που είχε την πολιτική ευθύνη επί πέντε χρόνια, ούτε την αντιπολίτευση, που χειριζόταν και εκείνη το σύστημα και της οποίας οι πολιτικοί φίλοι συμμετείχαν, ούτε τη χώρα γενικώς που διασύρεται πανευρωπαϊκά. Αν δεν είχε αποκαλυφθεί η κομπίνα, όλοι τώρα θα ήταν ικανοποιημένοι: και οι απατεώνες με τα κέρδη τους και οι αγρότες με τις επιδοτήσεις τους, που θα καταβάλλονταν κανονικά… Επίσης, θα αυξάνονταν, οριακά έστω, οι πωλήσεις της Φεράρι σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, ενδεχομένως και της Τζάγκουαρ στην Κρήτη….» (από το άρθρο του Στέφανου Κασιμάτη στα ΝΕΑ).

*Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι από αύριο Τρίτη στην Εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα έχουμε παρέλαση υπουργών. Πρώτος καταθέτει ο θεσσαλός Κώστας Τσιάρας.

# Εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για την ολοκλήρωση παράκαμψης της Συκεώνας, στην επαρχιακή οδό Λάρισας – Καρδίτσας, ύψους 12 εκ. ευρώ. Έργο πολύπαθο και σημαντικό για την ασφάλεια όσων ταξιδεύουν στο συγκεκριμένο δρόμο.

% Τα γνωστά μεγάλα κάστανα του Πηλίου δεν ξεπέρασαν φέτος σε μέγεθος ούτε τους καρπούς της μικρότερης διαλογής των προηγούμενων ετών. Στα καστανοχώρια του Πηλίου, οι περισσότεροι παραγωγοί άφησαν τη φετινή σοδειά στα κτήματα, έτσι όπως έπεσε από τα δέντρα. Η μακρά ξηρασία του καλοκαιριού είχε ως αποτέλεσμα τα κάστανα να μη «δέσουν». Η κλιματική κρίση είναι εδώ…

& Το θεσσαλικό μοντέλο Daniel εισηγείται η κυβέρνηση για τα έργα μεταφοράς νερού στην Αττική. Όπερ σημαίνει χωρίς διαγωνισμούς, όλα με απ΄ευθείας αναθέσεις. Η χαρά του εργολάβου (και όχι μόνο)…

# Βλέποντας το σκηνικό με τον Ανδρουλάκη να μιλάει το Σάββατο στα Μεγάλα Καλύβια σε έπιανε θλίψη: Καμμιά πενηνταριά όλοι κι΄όλοι Τρικαλινοί Πασόκοι άλλης (ένδοξης) εποχής. Σαν να έκανε στάση σε καφενείο διερχόμενο λεωφορείο των ΚΑΠΗ …

