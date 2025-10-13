Η σταυροδοσία στις εκλογές της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας

Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκαν χθες οι εκλογές στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας με τον νυν πρόεδρο Τάσο Λάππα να επικρατεί εκ νέου και να παραμένει επικεφαλής του συνεταιρισμού από την ίδρυσή του.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα επικράτησε με 305 ψήφους έναντι του Δημητρίου Γάτου (επανεξελέγη στη θέση του αιρετού εκτελεστικού διευθυντή) που είχε μια αξιοσημείωτη παρουσία καταγράφοντας σημαντικά ποσοστά ειδικά στο ψηφοδέλτιο της Λάρισας.

Δείτε τον πίνακα με τα αποτελέσματα, στις κάλπες που στήθηκαν σε Καλαμπάκα, Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα και Βόλο: