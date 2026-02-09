Η σοσιαλιστική ευλάβεια της Λίτσας, τα φωτοβολταϊκά, και οι κάλτσες με τον …Τράμπ

Καλημέρα και καλή εβδομάδα



Πρόκειται για δίκη “πιλότο” η οποία θα κρίνει και άλλες παρόμοιες υποθέσεις στη Θεσσαλία. Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας παραπέμπονται υπάλληλοι (της Αποκεντρωμένης, του ΤΟΕΒ, και της Περιφέρειας Θεσσαλίας) για παράβαση καθήκοντος. Κατηγορούνται ότι, την άνοιξη του 2021, έδωσαν άδειες για λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων σε περιοχές του νομού Λάρισας όπου η γη ήταν χαρακτηρισμένη ως υψηλής παραγωγικότητας…

% Αναδείχτηκε μαθαίνουμε, ύστερα από διαγωνισμό, ο νέος εργολάβος για το πολύπαθο κομμάτι «παράκαμψη Συκεώνας» του δρόμου Λάρισας – Καρδίτσας. Ας ευχηθούμε να αποδειχτεί …ταχύτερος από τους προηγούμενους.

& Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πραγματοποιεί γευσιγνωσίες εντόμων, μας πληροφορεί το Βήμα, κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη καθώς περίπου 400 πανεπιστήμια ασχολούνται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με τα εδώδιμα έντομα και εκατοντάδες εταιρείες παράγουν ήδη ζωοτροφές, καλλυντικά και άλλα προϊόντα. Οι επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι ο μέσος άνθρωπος στον δυτικό κόσμο καταναλώνει από μισό έως ένα κιλό έντομα τον χρόνο, χωρίς να το γνωρίζει, μέσω άλλων τροφών. Μάλιστα η εφημερίδα αναφέρει το εξής χαριτωμένο: Χαρακτηριστικό παράδειγμα αντιδραστικής αμάθειας είναι πρόσφατες αναρτήσεις για τη βιομηχανία «Βιολάντα» με υπόνοιες για εμπρησμό επειδή η βιομηχανία αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει …άλευρα από έντομα. Τα δημοσιεύματα συγκέντρωσαν χιλιάδες like και υποστηρικτικά σχόλια…

@ Κοσμοσυρροή στην κοπή πίτας της παράταξης του δημάρχου Λαρισαίων, στο Σέρλοκ της Παπακυριαζή, με τον κόσμο να απλώνεται μέχρι τα κρατητήρια του δικαστικού μεγάρου. Ο δήμαρχος Μαμάκος είναι στα πάνω του αυτό διάστημα, ωστόσο λέγεται ότι τον ανησυχεί το γεγονός ότι παίζει για πολύ καιρό χωρίς αντίπαλο. Οι κόντρες εντός του δημοτικού συμβουλίου έχουν τον χαρακτήρα «φιλικών» αναμετρήσεων …

*Ζωή Κωνσταντοπούλου και Άδωνις Γεωργιάδης αλληλομηνύθηκαν και θα αναμετρηθούν στα δικαστήρια. Μιλάμε για τιτανομαχία, μην το χάσεις …

% Πρόκειται για …φοβερή είδηση. Ο Νίκος Μπίστης αλλάζει (για μια ακόμη φορά) κόμμα. Φεύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ και οδεύει προς τον Τσίπρα. Σε κάθε αποχώρηση αφήνει πίσω του συντρίμμια, εξ΄ου και ο τίτλος του …”κλειστομαγαζάκια”.



Θυμίζει κάτι από Καινή διαθήκη, αλλά πρόκειται για σύγχρονη Πασοκική τελετουργία με σεβασμό στα ιερά και τα όσια του Κινήματος. Η «πάντα εδώ» Λίτσα Λιακούλη, σκύβει και ασπάζεται με ευλάβεια το χέρι του παπά – Ρίζου Κομήτσα, του πρώην πράσινου κοινοτάρχη της Νίκαιας που απαρνήθηκε τα εγκόσμια (αλλά ποτέ το ΠαΣοΚ) και αφιερώθηκε στην ιεροσύνη.

Ο Κώστας Σκανδαλίδης παρακολουθεί με έκδηλη ικανοποίηση τη σκηνή, η οποία παραπέμπει περισσότερο σε μνημόσυνο του Κινήματος που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου παρά σε κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας…

*Το στιγμιότυπο είναι από την χθεσινοβραδινή κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της βουλευτίνας του ΠαΣοΚ Λίτσας Λιακούλη, στην κατάμεστη αίθουσα της Πινακοθήκης στη Λάρισα. Η φωτογραφία του Θανάση Καλιακούδα (larissanet.gr).

$ Ποιος τιμολογούσε, μεταξύ άλλων, τις δουλειές του Παναγόπουλου στη ΓΣΕΕ; Μα, ένας δημοσιογράφος. Προς δόξαν του δημοσιογραφικού λειτουργήματος διέθετε εταιρεία “όχημα” ώστε να παίρνει αναθέσεις με δημόσιο χρήμα. Το έχουμε ξαναγράψει, το επάγγελμα του «τιμολογέα μίζας» δεν πρόκειται να το πλήξει ούτε η Τεχνητή Νοημοσύνη…

@ Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, πάντως, ούτε καν διανοήθηκε να παραιτηθεί από τη θέση του μετά τα όσα του καταλογίζει ο εισαγγελέας Ανεξάρτητης Αρχής για καταχρήσεις και παράνομο πλουτισμό. Κάθεται στην καρέκλα του εργατοπατέρα επί είκοσι συνεχόμενα χρόνια. Η μακροχρόνια παραμονή ενός αξιωματούχου στην ίδια θέση ευνοεί τη διαφθορά. Αυτό είναι γενικός κανόνας και θα έπρεπε να προβληματίσει τους πάντες, ειδικά τώρα, ενόψει της επερχόμενης συνταγματικής αναθεώρησης.

& Ωστόσο, στο πολιτικό πεδίο, ουδείς θέτει θέμα περιορισμού της θητείας ενός αιρετού, προφανώς διότι δεν βολεύει τους υπάρχοντες. Το νέο σύνταγμα θα μπορούσε να προβλέπει δυο πενταετείς θητείες στον ίδιο θώκο. Είτε πρόκειται για πρωθυπουργό, είτε για δήμαρχο, ακόμα και για τον πρόεδρο ενός μικρού σωματείου. Το εφαρμόζουν άλλωστε και προηγμένες χώρες, όπως για παράδειγμα οι ΗΠΑ. Τα δέκα χρόνια για όποιον πολιτεύεται με σκοπό να προσφέρει, αρκούν …

^ Θεσσαλός φίλος της στήλης, μας τηλεφώνησε το μεσημέρι του Σαββάτου από ψαροταβέρνα της Λευκωσίας επισημαίνοντας ότι το μαγαζί δεν διέθετε ούτε μια μάρκα τσίπουρου Τυρνάβου. Του πήγαν ένα που εμφιαλώνεται στα Γιάννινα. Κάτι δεν κάνουν καλά στον Τύρναβο…

@ Λαρισαίος φοράει, και ..επιδεικνύει, κάλτσες που απεικονίζουν το …κεφάλι του Τράμπ. Μάλιστα η πορτοκαλί τούφα των μαλλιών του είναι γαζωμένη με κρόσσια στο εξωτερικό μέρος της κάλτσας, ώστε να μπορεί να την χαϊδεύει. Τις προμηθεύτηκε από το Temu …

By Kostas Tolis

Δεχόμαστε πληροφορίες όλων των αποχρώσεων (ακόμη και ροζ), στο tolis@kosmoslarissa.gr (εχεμύθεια δεδομένη). Δεν δεχόμαστε μηνύσεις …

Copyright Kosmos newspaper, Larissa