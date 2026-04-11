Η Πρώτη Ανάσταση στην Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης (φωτο/βίντεο)

Με την προσήκουσα λαμπρότητα τελέσθηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου 11 Απριλίου 2026 στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, ο Εσπερινός και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία της Πρώτης Αναστάσεως.

Η Θεία Λειτουργία τελέστηκε πάνω στο ανθοστόλιστο επιτάφιο, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου.

Να σημειωθεί ότι στον Ιερό Ναό προσήλθε πλήθος κόσμου για να ακούσει το προανάκρουσμα του μεγάλου μηνύματος της Αναστάσεως του Κυρίου.

Συγκινητική ήταν στιγμή που ο Σεβασμιώτατος ψάλλοντας τον Αναστάσιμο παιάνα “Άναστα ο Θεός” σκόρπισε στο εκκλησίασμα δάφνες, τις οποίες κρατούσαν τα μικρά παιδιά μέχρι να κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε στο εκκλησίασμα, ενώ συνεχάρη όλους που συμμετείχαν στο μυστήριο με ευλάβεια.

“Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω σήμερα, εδώ στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης αυτή την λαοθάλασσα παιδιών! Να χαίρεστε τα παιδιά σας, να είναι πάντα ευλογημένα” – τόνισε μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος.

Τέλος, ο κ. Χρυσόστομος ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα και Καλή Ανάσταση.

Αιμίλιος Πολυγένης (romfea.gr)