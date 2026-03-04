Η Πολιτική Προστασία καταγράφει και αποτιμά τα καταφύγια που υπάρχουν στα Τρίκαλα

Σε φάση συστηματικού ελέγχου και χαρτογράφησης βρίσκονται τα καταφύγια εντός της πόλης των Τρικάλων, στο πλαίσιο του σχεδιασμού πολιτικής άμυνας της Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Όπως έχει γίνει γνωστό, έχει συσταθεί ειδική επιτροπή, η οποία έχει αναλάβει τον εντοπισμό των υφιστάμενων καταφυγίων και την αξιολόγηση της κατάστασής τους, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους για χρήση σε περίπτωση κινδύνου.

Παράλληλα, έχει ήδη ζητηθεί από τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων να υποδείξουν χώρους που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως προσωρινά καταφύγια, καθώς θεωρείται δεδομένο ότι οι υπάρχουσες υποδομές δεν επαρκούν για την κάλυψη του συνόλου του πληθυσμού σε περίπτωση γενικευμένης κρίσης.

Η αρμόδια προϊσταμένη του τμήματος ΠΣΕΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Ευγενία Τσακνάκη, επισημαίνει, μιλώντας στην εφημερίδα Ελευθερία της Λάρισας, ότι ο έλεγχος και η χαρτογράφηση θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου. “Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνεργάζονται η Αστυνομία, η Πυροσβεστική, μηχανικοί, υγειονομικές υπηρεσίες και εκπρόσωποι των Δήμων, προκειμένου οι χώροι να πληρούν αυστηρές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές.

Όπως τονίζει, τα καταφύγια θα πρέπει να διαθέτουν συστήματα πυρόσβεσης, επάρκεια νερού, τουαλέτες, διπλές εξόδους διαφυγής και όλες τις απαραίτητες υποδομές για την ασφαλή παραμονή πολιτών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

«Ο έλεγχος που γίνεται αφορά όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Θα έχει επικαιροποιηθεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου και θα ανακοινωθούν και σχέδια εκπαίδευσης από ΔΑΙ και ΑΙ. Ωστόσο, οι πληροφορίες για τη θέση των καταφυγίων δεν είναι ανακοινώσιμες», σημειώνει η κ. Τσακνάκη, υπογραμμίζοντας τον ευαίσθητο χαρακτήρα των σχετικών δεδομένων.

Στο ίδιο πλαίσιο, τον τελευταίο χρόνο έχουν συσταθεί γραφεία πολιτικής άμυνας στους Δήμους, με αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εγκατάσταση και συντήρηση σειρήνων προειδοποίησης, την κατασκευή και συντήρηση ορυγμάτων και καταφυγίων, καθώς και την εξασφάλιση πιστώσεων στους δημοτικούς προϋπολογισμούς για την ενίσχυση των μέτρων προστασίας του άμαχου πληθυσμού.

