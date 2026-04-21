Η Περιφέρεια περιμένει ένα δύσκολο κλιματικό καλοκαίρι – Σύσκεψη παρουσία του υπουργού Ευάγγελου Τουρνά

Ευρεία συντονιστική σύσκεψη για την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου 2026 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 21 Μαρτίου 2026, στη Λάρισα παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Ευάγγελου Τουρνά, σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Δημήτρη Κουρέτα.

Σκοπός της σύσκεψης ήταν η ολοκληρωμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και ο αποτελεσματικός συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων της Θεσσαλίας ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου.

Δ. Κουρέτας

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας αναφέρθηκε στη συστηματική και ολοκληρωμένη αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας που έχει επιτευχθεί τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ εστίασε ιδιαίτερα στη λειτουργία από το 2025 της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και του Κέντρου Συντονισμού Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΣΥΠΠ), το οποίο χαρακτήρισε ως κεντρικό πυλώνα της προσπάθειας για τη θωράκιση της περιοχής απέναντι στις σύγχρονες φυσικές και ανθρωπογενείς απειλές, καθώς το Κέντρο ενισχύει τον συντονισμό και επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων σε πραγματικό χρόνο.

«Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος επιτρέπει την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων και το στοχευμένο σχεδιασμό πρόληψης επιτυγχάνοντας τη μετάβαση από την απλή εικόνα στην οργανωμένη διαχείριση συμβάντων με πλήρη ιχνηλασιμότητα. Δημιουργήσαμε ένα σύστημα που αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα στη χώρα, με σαφή στόχο την επιχειρησιακή ετοιμότητα σε επίπεδο Περιφέρειας. Μας βοηθάει πάρα πολύ το ότι η Περιφερειακή Διεύθυνση της Πυροσβεστικής βρίσκεται στο ίδιο κτήριο με το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι αυτό ενισχύει σημαντικά την οργάνωση.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο εγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU-DRIVE που στοχεύει στην ενίσχυση δεξιοτήτων διαχείρισης κινδύνων, δημιουργώντας ένα συνεκτικό, σύγχρονο πλαίσιο επαγγελματικής κατάρτισης στη Διαχείριση Κινδύνου Καταστροφών, με έμφαση στις δεξιότητες που χρειάζονται στην πράξη: από την επιχειρησιακή ανταπόκριση (διαδικασίες εκκένωσης, πρώτες βοήθειες, έρευνα–διάσωση, logistics) έως τις κρίσιμες «οριζόντιες» ικανότητες της διαχείρισης κρίσεων (επικοινωνία, ηγεσία, λήψη αποφάσεων υπό πίεση, ψυχολογική ανθεκτικότητα).

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στην πρόταση για τη δημιουργία Επιχειρησιακού Κέντρου Συμβάντων σε συνεργασία με την ΠΕΠΥΔ Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενα στην «Ενεργή Μάχη». Το Κέντρο θα λειτουργεί εντός του χώρου της Περιφέρειας και θα αποτελέσει κομβικό σημείο συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης επιχειρησιακής πληροφορίας, ενισχύοντας την κοινή επιχειρησιακή εικόνα, καθώς και στην επιχειρησιακή εικόνα η οποία ενισχύεται περαιτέρω μέσω δικτύου άνω των 80 καμερών για συνεχή επιτήρηση ευαίσθητων περιοχών, χρήσης drones κατά την αντιπυρική περίοδο, συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας ατμόσφαιρας σε αστικά κέντρα, ενεργού δικτύου εθελοντών και συνεργασιών με αερολέσχες και ραδιοερασιτέχνες.

Τέλος αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη όπως τα Ειδικά Κινητά Κέντρα Επιχειρήσεων για άμεση επέμβαση στο πεδίο με σκοπό να καλύψουν την ανάγκη για αυτονομία, ευελιξία και άμεση αντίδραση, καθώς και στη διεξαγωγή ασκήσεων μεγάλης κλίμακας και τη στενή συνεργασία με την Πυροσβεστική, την Αστυνομία, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους Δήμους και τις Δασικές Υπηρεσίες. «Η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του νέου μοντέλου αποτυπώνεται τόσο στα αποτελέσματα του 2024 (δραστική μείωση καμένων εκτάσεων) όσο και στην ικανότητα διαχείρισης αυξημένων συμβάντων το 2025, με καλύτερη στόχευση πόρων, τεκμηριωμένο συντονισμό και συνεχή ανατροφοδότηση μέσα από πραγματικά περιστατικά και ασκήσεις» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ε. Τουρνάς

Ο Υπουργός ΥΠΚΚΠΠ κ. Τουρνάς αναφέρθηκε αρχικά ειδικά στον κ. Κουρέτα λέγοντας: «Θα ήθελα να πω πριν ξεκινήσω ένα μπράβο και ένα ευχαριστώ στον Περιφερειάρχη μας, για το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας που δημιούργησε και για την εγκατάσταση στο Διοικητήριο της Περιφέρειας της Περιφερειακής Διοίκησης του Πυροσβεστικού Σώματος, κάτι που αποδείχτηκε ότι ήταν πολύ χρήσιμο. Βλέπω ότι προχωράτε σε αυτή τη συνεργασία μέσα στον χώρο σας, που βοηθάει και εμάς και εσάς, έτσι ώστε να έχουμε την αμεσότητα στη συνεργασία που χρειαζόμαστε, σε όλες τις φάσεις, σε όλο τον κύκλο διαχείρισης συμβάντων, από την πρόληψη μέχρι την επέμβαση και την καταστολή και βέβαια την αποκατάσταση».

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι η φετινή αντιπυρική περίοδος αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητική, μετά από δύο συνεχόμενα δύσκολα έτη. Το 2024 καταγράφηκαν ακραίες θερμοκρασίες σε όλους τους μήνες του έτους σε συνθήκες παρατεταμένης ανομβρίας και ξηρασίας, ενώ το 2025 χαρακτηρίστηκε από έντονους και παρατεταμένους ανέμους, που δυσχέραναν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, καθώς δεν υπήρχαν χρονικά «παράθυρα» ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε επίπεδο Μεσογείου, το 2025 καταγράφηκε αρνητικό ρεκόρ με περισσότερα από 10 εκατομμύρια καμένα στρέμματα, ενώ στην Ελλάδα εκδηλώθηκαν 8.252 πυρκαγιές και καταγράφηκαν συνολικά 476.000 καμένα στρέμματα.

Αναφερόμενος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι η εικόνα το 2025 ήταν ιδιαίτερα θετική, καθώς καταγράφηκαν περίπου 25.700 καμένα στρέμματα, επίδοση μειωμένη κατά 33% σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας εικοσαετίας. Οι αγροτοδασικές πυρκαγιές ανήλθαν σε 910, μειωμένες κατά 10%, ενώ η μέση καμένη έκταση περιορίστηκε στα 28 στρέμματα ανά πυρκαγιά, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 27%. Τα στοιχεία αυτά, όπως υπογράμμισε, αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού, ο οποίος λειτούργησε με ταχύτητα και επάρκεια, περιορίζοντας την εξάπλωση των πυρκαγιών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις προληπτικές δράσεις, οι οποίες αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και περιλαμβάνει εκτεταμένους καθαρισμούς δασών, οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και η δημιουργία και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών και δασικών δρόμων μέσω των προγραμμάτων ANTINERO, συνολικού προϋπολογισμού 668 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που έχει διατεθεί κατά την τελευταία πενταετία μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. (…)