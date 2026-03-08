Η Περιφέρεια Θεσσαλίας τίμησε  τους Ήρωες  του Υψώματος 731

Με όλες τις πρέπουσες τιμές, με σεβασμό και συγκίνηση, η Περιφέρεια Θεσσαλίας τίμησε το πρωί της Κυριακής 9 Μαρτίου,τους Τρικαλινούς στρατιώτες που έπεσαν στο ιστορικό Ύψωμα 731 τον Μάρτιο του 1941.

Η τελετή έγινε παρουσία του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ενώ την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Αμέσως μετά την απόδοση τιμών στους επισήμους, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Τρίκκης Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομο, ενώ ακολούθησαν καταθέσεις στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, στο χαιρετισμό του τόνισε: «Το Ύψωμα 731 δεν είναι μόνο ένας αριθμός υψομέτρου, αλλά σύμβολο πίστης, αυταπάρνησης και ενότητας. Οι ήρωες του 731 πολέμησαν χωρίς διακρίσεις, χωρίς «από πού είσαι», μόνο με το ερώτημα: «Για ποιον πολεμάς».

Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας, αισθανόμαστε βαθύ χρέος να διατηρήσουμε αυτή τη μνήμη ζωντανή. Γι’ αυτό έχουμε ήδη διαθέσει την αναγκαία πίστωση και βρίσκεται σ’ εξέλιξη η διαδικασία ανάθεσης κάποιων έργων Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου και επιπλέον καθιερώσαμε την Ετήσια Πανελλήνια Εκδήλωση Μνήμης εδώ στο χώρο του Μνημείου την ΠΡΩΤΗ Κυριακή του κάθε Μάρτη.

Η αισθητική του αναβάθμιση και η συμπλήρωση των ονομάτων όλων των πεσόντων, ανεξαρτήτως τόπου καταγωγής και μονάδας, δεν είναι μια τυπική διοικητική πράξη. Είναι πράξη ιστορικής δικαιοσύνης. Είναι ελάχιστος φόρος τιμής σε εκείνους που δεν ζήτησαν τίποτα για τον εαυτό τους, αλλά έδωσαν τα πάντα για την πατρίδα. Οφείλουμε να διαφυλάξουμε τη μνήμη τους καθαρή από μικρότητες και τοπικισμούς. Η θυσία τους δεν γνωρίζει σύνορα. Δεν χωρίζεται σε «δικούς μας» κατέληξε .

Ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είμαστε σήμερα εδώ για να μεταφέρουμε την ομόφωνη απόφαση όλων των δημοκρατικών κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων ότι στέλνουμε ηχηρό μήνυμα προς όποιον ή όποιους αμφισβητούν την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδος γιατί αυτό το μήνυμα ακριβώς έδωσαν οι ήρωες πεσόντες αδελφοί μας στο ύψωμα 731.

Υποκλίνομαι λοιπόν και θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που για πρώτη φορά Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων μαζί με όλους εσάς τιμούμε σήμερα τη μνήμη αυτών των ανθρώπων και θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι αυτά είναι τα μεγάλα που οφείλουν να μας ενώνουν και όχι τα μικρά που μας διαιρούν».

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης ανέφερε:

«Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και τύχη γιατί 12 χρόνια μετά όπου είχα παραστεί στα εγκαίνια του μνημείου το 2014, βρίσκομαι και πάλι εδώ. Με τις τοποθετήσεις, με την προσλαλιά των προηγουμένων, ερεθίζεται η μνήμη και δημιουργούνται όλα εκείνα τα συναισθήματα τα οποία πράγματι, όπως είπε ο κ. Περιφερειάρχης, πρέπει να είμαστε περήφανοι. Και κυρίως αυτά τα παιδιά, τα παιδιά μας τα οποία είναι η αυριανή Ελλάδα, μαθαίνουν πως οι Έλληνες πολεμάμε και πώς ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις.

Το 731, ένας αριθμός που είναι γραμμένο στα Μάρμαρα και του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι εκείνο το Ύψωμα, σύμβολο στο οποίο ορθώθηκε η ελληνική ψυχή».

Συγκίνηση και εθνική περηφάνια σκόρπισαν μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού και Γυμνασίου Μ. Καλυβίων, οι οποίοι απήγγειλαν ποιήματα αφιερωμένα στους αγώνες του Έθνους για την Ελευθερία.

Στην τελετή έδωσαν το παρόν Υπουργοί, Βουλευτές, Εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, Αντιπεριφερειάρχες , Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι της Θεσσαλίας , Εκπρόσωποι των Εφέδρων Αξιωματικών Τρικάλων και Σερρών, συγγενείς των ηρώων, εκπρόσωποι άλλων φορέων και συλλόγων.