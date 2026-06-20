Η Περιφέρεια Θεσσαλίας λανσάρει το GENNIMA – Ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την ανάδειξη των τοπικών αγροτικών προϊόντων

Μια νέα οργανωμένη προσπάθεια για την ανάδειξη της θεσσαλικής παραγωγής και τη σύνδεσή της με την αγορά, την καινοτομία και την εξωστρέφεια σηματοδοτεί η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία, όπως μας ενημερώνει το σχετικό δελτίο Τύπου, παρουσιάζεται πλέον μέσα από τη νέα της ταυτότητα: GENNIMA.

Το GENNIMA φιλοδοξεί να αποτελέσει τον κοινό φορέα έκφρασης της θεσσαλικής αγροδιατροφής, ενώνοντας παραγωγούς, επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, επιστημονικούς φορείς, θεσμούς και την Περιφέρεια Θεσσαλίας γύρω από έναν κοινό στόχο: την αναβάθμιση, προβολή και προώθηση των προϊόντων της θεσσαλικής γης.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη δεν αντιμετωπίζεται ως ένας ακόμη τυπικός φορέας, αλλά ως ένα πρακτικό αναπτυξιακό εργαλείο. Στόχος της είναι να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στο χωράφι, τη μεταποίηση, την αγορά, τον τουρισμό, τη γαστρονομία και την επιστημονική γνώση.

Η Θεσσαλία διαθέτει ήδη ισχυρή παραγωγική βάση. Σιτηρά, βαμβάκι, γαλακτοκομικά, κτηνοτροφικά προϊόντα, φρούτα, όσπρια, κρασί, μέλι, αρωματικά φυτά και δεκάδες ακόμη προϊόντα συνθέτουν έναν πλούσιο αγροδιατροφικό χάρτη. Εκείνο που απαιτεί η νέα εποχή είναι ο καλύτερος συντονισμός, η κοινή ταυτότητα, η ποιότητα, η πιστοποίηση και η οργανωμένη εξωστρέφεια.

Γιατί GENNIMA

Η επιλογή του ονόματος GENNIMA δεν είναι τυχαία. Η λέξη παραπέμπει άμεσα στο αποτέλεσμα της γης, του κόπου, της γνώσης και της παραγωγικής διαδικασίας. Είναι το γέννημα της θεσσαλικής γης, αλλά και το γέννημα μιας νέας αντίληψης για τον αγροδιατροφικό τομέα.

Το GENNIMA επιχειρεί να δώσει στα θεσσαλικά προϊόντα όχι μόνο εμπορική παρουσία, αλλά και ταυτότητα. Να αναδείξει την ιστορία, τον τόπο, τον άνθρωπο και την ποιότητα πίσω από κάθε προϊόν. Να μετατρέψει τη θεσσαλική παραγωγή σε αναγνωρίσιμο σήμα αξιοπιστίας και αξίας.

Σύμφωνα με τον Διαχειριστή της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Περιφερειακό Σύμβουλο, Γρηγόρη Γκουντόπουλο, η νέα αυτή προσπάθεια δεν περιορίζεται σε ένα λογότυπο ή μια επικοινωνιακή καμπάνια. Αφορά ένα συνολικό σχέδιο για την ενίσχυση της θέσης των θεσσαλικών προϊόντων στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Έμφαση στη συνεργασία και την προστιθέμενη αξία

Κεντρικός στόχος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης είναι να ενισχυθεί η προστιθέμενη αξία του θεσσαλικού προϊόντος. Αυτό σημαίνει καλύτερη προβολή, μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα, στήριξη της εξωστρέφειας και δημιουργία προϋποθέσεων ώστε ο παραγωγός και η τοπική επιχείρηση να μπορούν να σταθούν με περισσότερες δυνατότητες στον σύγχρονο ανταγωνισμό.

Η νέα εποχή στην αγροδιατροφή απαιτεί συνέργειες. Κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του τις προκλήσεις της αγοράς, του κόστους παραγωγής, της κλιματικής κρίσης, της ανάγκης για πιστοποιήσεις και της πρόσβασης σε νέα εμπορικά δίκτυα. Για τον λόγο αυτό, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη έρχεται να λειτουργήσει ως πεδίο συνεργασίας ανάμεσα στην παραγωγή, την επιχειρηματικότητα, την αυτοδιοίκηση και την επιστήμη.

Το GENNIMA καλείται να αναδείξει προϊόντα από κάθε περιοχή της Θεσσαλίας, από τη Λάρισα, την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα μέχρι τη Μαγνησία και τις τοπικές παραγωγικές ζώνες που διαθέτουν ιδιαίτερο χαρακτήρα και δυναμική.

Λάρισαοδηγός

Πέντε βασικοί άξονες

Η φιλοσοφία της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης στηρίζεται σε πέντε βασικούς άξονες, οι οποίοι συγκροτούν το πλαίσιο της νέας θεσσαλικής αγροδιατροφικής ταυτότητας:

Ταυτότητα ώστε το θεσσαλικό προϊόν να είναι αναγνωρίσιμο και να συνδέεται με ποιότητα και αξιοπιστία.

Ποιότητα με σταθερές προδιαγραφές, πιστοποιήσεις και σοβαρή παραγωγική προσέγγιση.

Εξωστρέφεια ώστε τα προϊόντα της Θεσσαλίας να αποκτήσουν ισχυρότερη παρουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Συνεργασία μεταξύ παραγωγών, επιχειρήσεων, συνεταιρισμών, φορέων, δήμων, πανεπιστημίων και Περιφέρειας.

Καινοτομία με αξιοποίηση της γνώσης, της τεχνολογίας και των νέων μεθόδων παραγωγής και προβολής.

Η Θεσσαλία ως τόπος παραγωγής και αξίας

Η Θεσσαλία έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια από σοβαρές δυσκολίες, περιβαλλοντικές και οικονομικές. Ωστόσο, η αγροδιατροφή παραμένει ένας από τους ισχυρότερους πυλώνες της περιφερειακής της οικονομίας. Η ανάγκη για ένα πιο ανθεκτικό, σύγχρονο και οργανωμένο παραγωγικό μοντέλο είναι πλέον πιο επιτακτική από ποτέ.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη και το GENNIMA έρχονται να υπηρετήσουν έναν καθαρό στόχο: να μετατραπεί ο πλούτος της θεσσαλικής γης σε πραγματική αξία για τον παραγωγό, την επιχείρηση, την τοπική οικονομία και τον καταναλωτή.

Η νέα ταυτότητα δεν αποτελεί απλώς μια επικοινωνιακή επιλογή. Αποτελεί δήλωση προσανατολισμού. Η Θεσσαλία θέλει να βγει μπροστά με τα προϊόντα της, με τους ανθρώπους της, με την ποιότητά της και με ένα σχέδιο που συνδέει την παράδοση με το μέλλον.

Το GENNIMA είναι το γέννημα της θεσσαλικής γης, αλλά και το γέννημα της ευθύνης να αποκτήσει η Θεσσαλία τη θέση που της αξίζει στον αγροδιατροφικό χάρτη της χώρας και του Κόσμου.

Το GENNIMA εκφράζει τη Θεσσαλία που παράγει, συνεργάζεται και κοιτάζει μπροστά. Μια Θεσσαλία που δεν περιορίζεται στην παραγωγή πρώτης ύλης, αλλά διεκδικεί ισχυρή παρουσία στον σύγχρονο αγροδιατροφικό χάρτη.