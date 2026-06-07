Η περιπέτεια αποκατάστασης της Παναγίας των Παρισίων ξεδιπλώνεται στα Τρίκαλα (φωτο)

Από το Παρίσι στα Τρίκαλα και από τη Notre Dame στο Μουσείο Τσιτσάνη. Η συνεργασία του Γαλλικού Ινστιτούτου της Ελλάδας στη Λάρισα, του Μουσείου Τσιτσάνη και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων απέφερε μια μοναδικής σημασίας έκθεση για την πορεία αποκατάστασης του εμβληματικού ναού των Παρισίων, της Παναγίας, της παγκοίνως γνωστής Notre-Dame de Paris.

Ενα ταξίδι στην ιστορία, στην αρχιτεκτονική, στην τεχνολογία, στην πορεία αποκατάστασης, στα πρόσωπα, στους μύθους και την πραγματικότητα μιας σημαντικής στιγμής στον χρόνο: αυτής που μετά την πυρκαγιά του 2019 ανέδειξε εκ νέου ένα κόσμημα που επί 9 αιώνες στέκει σύμβολο μιας ρωμαιοκαθολικής άποψης για τους ναούς, στη βάση και των κατά καιρούς τεχνοτροπιών κατασκευής.

Αυτά – κι ακόμη περισσότερα – τα ζητήματα, με έμφαση στο πώς προχώρησε η αποκατάσταση, αναλύθηκαν εκτενώς στο πολυπληθές και αρκούντως “ειδικό” κοινό των Τρικάλων, το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου 2026.

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων Μιχάλης Λάππας.

Ο κ. Στέλιος Καραγιώργος εκ μέρους του Μουσείου Τσιτσάνη καλωσόρισε τους/τις καλεσμένους/ες και η κ. Χρύσα Βουλγαράκη, Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας – Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, παρουσίασε πλήθος στοιχείων για τη γαλλική αυτή μοναδικότητα, με έμφαση στην ιστορία και σε στοιχεία των διαδικασιών αποκατάστασης.

Η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων, αρχαιολόγος κ. Κρυσταλλία Μαντζανά έθεσε στοιχεία από την πλευρά της συμβολής των αποκαταστάσεων, στη διατήρηση της μνήμης. Συνδύασε, δε, τον χαιρετισμό της, με το παράδειγμα του χώρου που φιλοξένησε την εκδήλωση, το Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό των Τρικάλων, που αποκαταστάθηκε ομοίως, φιλοξενώντας και το εμβληματικό Μουσείο Τσιτσάνη.

Τα ειδικά ζητήματα της αποκατάστασης του ναού των Παρισίων ανέπτυξε επισταμένως, διεξοδικώς και με πλήρη επιστημονική κατάρτιση, η κ. Μαρία Παπαστεργίου , πολιτικός μηχανικός στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων, αρμόδια και υπεύθυνη πολλών αποκαταστάσεων, είτε στη Θεσσαλία, είτε στα Τρίκαλα, για διαφορετικών χρονικών περιόδων μνημεία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κυρίως παρακολούθησαν τη χρήσιμη και σημαντική εκδήλωση, μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, καθώς η συγκεκριμένη αποκατάσταση αποτελεί ήδη σημείο μελέτης.

Η έκθεση στο Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό (Μουσείο Τσιτσάνη) θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026, με ελεύθερη είσοδο και ώρες λειτουργίας καθημερινά 9.00-15.00.

Από το γραφείο Τύπου