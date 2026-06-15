Η παράλληλη αγορά των καρπουζιών, χολή και το όξος για τις αυξήσεις, και οι σέρβισερς στον κουβά

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Είναι η είδηση της ημέρας. Σταματάει ο πόλεμος στον Περσικό, το δηλώνουν και οι δυο πλευρές. Τα στενά του Ορμούζ ανοίγουν, τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν, το πετρέλαιο πέφτει. Ελπίζουμε και η ακρίβεια …

& Ήταν θέμα χρόνου ο Ρουβίκωνας στη Λάρισα να αρχίσει να τα κάνει λίμπα, μετά το «ζέσταμα» με τα τρικάκια και τις μπογιές στους τοίχους των πολιτικών γραφείων. Το βράδυ της Παρασκευής έσπασε τα παρκόμετρα και τον εξοπλισμό δυο δημοτικών πάρκινγκ στην πόλη, διότι διαφωνεί, λέει, με το γεγονός ότι για να παρκάρεις πρέπει να πληρώσεις.

Με τη λογική του Ρουβίκωνα όποιος διαφωνεί, για παράδειγμα, με τη χρέωση στην κινητή τηλεφωνία πρέπει να κατεβάζει τις τζαμαρίες των καταστημάτων ή να κάνει το ίδιο με τα ΚΤΕΛ επειδή έχουν εισιτήριο. Μιλάμε για παραλογισμό σε μια δημοκρατία όπως η ελληνική η οποία, όσο προβληματική και αν είναι, οφείλει να βρει τον δρόμο της μέσα από την ελεύθερη βούληση των πολιτών της και όχι με την αλόγιστη βία η οποία οδηγεί σε κακά μονοπάτια.

Όσο για τον Δήμο Λαρισαίων, τώρα τα λούζεται. Προ μηνών είχε παραχωρήσει δημοτική αίθουσα στον Ρουβίκωνα για να κάνει …εκλογές.

@ Υπάρχει λαθρεμπόριο καρπουζιών στον κάμπο και μάλιστα ανθηρό, παρά το γεγονός ότι η φετινή χρονιά είναι κακή για το συγκεκριμένο φρούτο. Γνώστης της δουλειάς μας έλεγε ότι από τη Θεσσαλία αναχωρούν φορτηγά, για χώρες των Βαλκανίων, στην τιμή των 5 λεπτών το κιλό ενώ αυτή την εποχή η κανονική στο χωράφι είναι γύρω στα 13 λεπτά.

Ωστόσο το μυστικό κρύβεται συνήθως στην καρότσα. Μπορεί για παράδειγμα να υπάρχουν φορτωμένοι 20 τόνοι, όμως στα χαρτιά φαίνονται 15. Η αδήλωτη διαφορά του φορτίου πληρώθηκε με μαύρο χρήμα. Οι αρχές έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν τη λαθροχειρία αν τυχόν ζυγίσουν το φορτηγό.

Δεν συνηθίζεται…

% Επεισόδιο μεταξύ της Αφροδίτης Λατινοπούλου και του δικηγόρου – πρώην δημοτικού συμβούλου Γιώργου Μπαρτζώκη, την περασμένη εβδομάδα στη Λάρισα. Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» είχε μαζέψει τους δικούς της στο «Σέρλοκ», όταν εμφανίστηκε και ο Μπαρτζώκης. «Σήκω φύγε δεν έχεις θέση στο κόμμα…», λέγεται ότι του είπε. Εκείνος έφυγε αλλά επανήλθε αργότερα με φίλους του και ήθελε να της μιλήσει. Ανένδοτη η κυρία του έδειξε την έξοδο. Ο Μπαρτζώκης κάνει τώρα αναρτήσεις και μιλάει για αχαριστία …

Ιδανική θέση πάρκινγκ σε μια απο τις εισόδους του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας. Οι καταγγέλοντες λένε ότι είναι των ιερέων …

^ «Απαιτούμε εδώ και τώρα να βρεθεί λύση στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ομάδας…», γράφει η ανακοίνωση των οργανωμένων της ΑΕΛ που βγαίνουν απόψε στο δρόμο για να διαδηλώσουν. Από ποιον απαιτούν; Και εναντίον τίνος διαδηλώνουν; Οι Νταβέληδες αποχωρούν αλλά “επενδυτές” δεν βρίσκονται. Προτιμότερη θα ήταν μια λιτανεία …

& «Εμένα δεν με πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Με πληρώνει η από το Ελληνικό Κράτος πολλαπλώς δημευθείσα, καταπατηθείσα, άλλοτε δωρηθείσα, άλλοτε απαλλοτριωθείσα εκκλησιαστική περιουσία», υποστηρίζει ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου για να αντικρούσει την καταιγιστική κριτική που δέχτηκε η κορυφή της εκκλησίας για τον διπλασιασμό των μισθών των μητροπολιτών.

Μολαταύτα δεν πείθει. Και δεν λέει μόνο αυτά: «…ἄν τό οἰκονομικό ἦταν τό κύριο μέλημά μας, πολύ ἁπλά δέν θά γινόμαστε Ἀρχιερεῖς! Οἰκονομικά δέν ἀξίζει τόν κόπο… Ἡ πλειοψηφία τῶν Μητροπολιτῶν εἶχε ἐναλλακτικές ἐπαγγελματικῆς ἀποκατάστασης, χωρίς τίς τόσες εὐθύνες καί ὑποχρεώσεις ἑνός Ἐπισκόπου. Ἰδίως, ὅταν τό «εὐχαριστῶ» εἶναι σπάνιο, τή στιγμή πού οἱ ὕβρεις, οἱ συκοφαντίες καί ἡ προκατειλημμένη κριτική εἶναι ὁ κανόνας. Κι ὅμως, θυσιάσαμε καριέρες ἐνσυνείδητα, προκειμένου νά διακονήσουμε τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του, ἔχοντας ταυτόχρονα αἴσθηση τῆς ἀναξιότητάς μας. Καί φυσικά, ἔχουμε πλέον συνηθίσει τή χολή καί τό ὄξος, ἀκόμη καί ἀπό ἀνθρώπους «τῆς Ἐκκλησίας», ἤ μᾶλλον ἰδίως ἀπό ἀνθρώπους «τῆς Ἐκκλησίας» τόσο, πού ἀπορῶ γιατί μπαίνω στόν κόπο νά γράψω αὐτό τό κείμενο…»

Και εμείς απορούμε …

% To 93,78% των συμβάσεων που υπέγραψε το 2024 ο Δήμος Λαρισαίων ήταν μέσω απευθείας αναθέσεων, καταγγέλλει ο πρώην αντιδήμαρχος Οικονομικών, του Καλογιάννη, Παναγιώτης Νταής. (Ελευθερία, Θανάσης Αραμπατζής). Ήτοι από τις 900 συμβάσεις οι 800 έγιναν χωρίς διαγωνισμό, υποστηρίζει, και επικαλείται τον επίσημο κόμβο παρακολούθησης των επιδόσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ακούγεται εξωφρενικό. Ας περιμένουμε ωστόσο και την άποψη της δημοτικής αρχής.

*Πραγματικό κατόρθωμα για το Μουσείο Τσιτσάνη, στα Τρίκαλα, να αποσπάσει ειδικό έπαινο στην απονομή των Ευρωπαϊκών Βραβείων Μουσείων για τον δημιουργικό του ρόλο ως κόμβου πολιτισμού. Ο διαγωνισμός και η απονομή έγιναν το Σάββατο στο Μπιλμπάο της Ισπανίας.

$ Με την ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα, στο ψηφοδέλτιο της Καρδίτσας, φημολογείται ότι θα κατέλθει στις βουλευτικές εκλογές ο Γιώργος Βαϊόπουλος – πρόεδρος του Συνεταιρισμού Προβατοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας με έδρα τη Λαζαρίνα Καρδίτσας. Και με γερές πλάτες, συμπληρώνουμε εμείς …

*Την προσεχή Τρίτη, 23 Ιουνίου, εγκαινιάζει το αμυντικό Hub ο όμιλος της METLEN στον Βόλο. Η εκδήλωση θα έχει πανηγυρικό χαρακτήρα, ανάλογο και του μεγέθους της επένδυσης.

$ Κι όμως, υπάρχει Λαρισαίος επιχειρηματίας με “σκασμένα” δάνεια εκατομμυρίων ευρώ, o οποίος έστειλε τους σέρβισερς στον κουβά. Για το κατόρθωμά του δικαιούται να τιμηθεί από τους απανταχού κατατρεγμένους δανειολήπτες των τραπεζών.

Ο λεγάμενος, – που είναι αρκετά γνωστός-, πριν ξεσπάσουν οι πλειστηριασμοί σε βάρος του, αγόρασε έξω από τη Λάρισα το κουφάρι ενός εγκαταλειμμένου εργοστασίου και το δήλωσε ως έδρα της επιχείρησής του.

Με το κόλπο αυτό, όταν η εταιρεία του βγήκε στο σφυρί, αντί να εκπλειστηριαστεί το κανονικό εργοστάσιο που βρίσκεται σε λειτουργία, εκποιήθηκε το χρέπι.

Όταν το φάντ πήρε χαμπάρι τι έπαθε ήταν αργά. Ο βιρτουόζος της τοπικής επιχειρηματικής πιάτσας, που με το … εκρηκτικό του ταλέντο ξεπερνά σε φαντασία τις ντρίπλες του Μέσι, εμφανίστηκε στον πλειστηριασμό, πίσω από μια εταιρεία της Βουλγαρίας, και το πήρε και αυτό…

By Kostas Tolis

Δεχόμαστε πληροφορίες όλων των αποχρώσεων (ακόμη και ροζ), στο tolis@kosmoslarissa.gr (εχεμύθεια δεδομένη). Δεν δεχόμαστε μηνύσεις …

Copyright Kosmos newspaper, Larissa