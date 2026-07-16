Η ορκομωσία 90 προπτυχιακών – μεταπτυχιακών – διδακτορικών φοιτητών της ΣΕΦΑΑ και της Διαιτολογίας

Τίτλοι τέλους στην φοιτητική ζωή των φοιτητών της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Τρικάλων και της Σχολής Διαιτολογίας – Διατροφολογίας μετά την ορκωμοσία προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών.

Η ορκωμοσία τελέστηκε σε τρεις φάσεις από το πρωί έως το μεσημέρι της Πέμπτης στο αμφιθέατρο της ΣΕΦΑΑ, εκδήλωση στην οποία ορκίστηκαν λαμβάνοντας το πτυχίο τους 76 προπτυχιακοί φοιτητές των δυο σχολών, 8 μεταπτυχιακοί φοιτητές και 6 διδακτορικοί.

Στην ορκωμοσία παραβρέθηκε πλήθος συγγενών και φίλων των πτυχιούχων καθώς επίσης και φορέων του νομού που συνόδευσαν με τις ευχές τους, τους νέους πλέον επιστήμονες.

Το παρών από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έδωσε ο αντιπρύτανης κ. Ιωάννης Στεφανίδης, οποίος σημείωσε μεταξύ των άλλων ότι το ΠΑ.ΘΕ. θα βρίσκεται πάντα δίπλα στους αποφοίτους, στην επαγγελματική και στην ακαδημαϊκή πορεία στηρίζοντάς τους.

Κατά την τελετή ο πρόεδρος της ΣΕΦΑΑ καθηγητής κ. Νικόλαος Δικελίδης μίλησε για το έργο του και την προσφορά της Σχολής και στα πολύτιμα εφόδια που δίνει στους φοιτητές. Ταυτόχρονα στάθηκε στην ιδιαίτερη στιγμή της ολοκλήρωσης των σπουδών των φοιτητών, απευθύνοντας συγχαρητήρια στους ίδιους και στους γονείς για τα όσα προσέφεραν στα παιδιά τους.

Σε ανάλογο τόνο κινήθηκε και ο πρόεδρος της Σχολής Διαιτολογίας και Διατροφολογίας κ. Αθανάσιος Μανούρας, μιλώντας για το πλούσιο έργο της Σχολής στα λίγα χρόνια λειτουργίας της στα Τρίκαλα, ευχόμενος στους πτυχιούχους καλή σταδιοδρομία. Συνεχάρη επίσης γονείς και καθηγητές για την προσπάθεια και την βοήθεια που παρείχαν στα παιδιά τους, όλα τα χρόνια των σπουδών τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σημερινή τελετή υπήρξε ξεχωριστή για το Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας καθώς ήταν η πρώτη φορά μετά και την ίδρυση του που αποφοίτησαν διδακτορικοί φοιτητές.