Η νέα «καρδιά» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας -Έρχονται φοιτητικές εστίες, αμφιθέατρα και ερευνητικά κέντρα

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προωθεί την υλοποίηση του νέου πανεπιστημιακού campus στον χώρο της πρώην Βαμβακουργίας Βόλου, με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων να αποτυπώνει το εύρος μιας παρέμβασης που φιλοδοξεί να αλλάξει τον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης στη Θεσσαλία, αλλά και να αναγεννήσει ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά τοπόσημα της πόλης.

Το σχέδιο προβλέπει τη μετατροπή του ιστορικού βιομηχανικού συγκροτήματος σε μια σύγχρονη πανεπιστημιούπολη, όπου θα συνυπάρχουν η εκπαίδευση, η έρευνα, η καινοτομία, η φοιτητική κατοικία και οι χώροι πολιτισμού. Αντί να κατεδαφιστεί το σύνολο των παλαιών εγκαταστάσεων, σημαντικό μέρος των βιομηχανικών κελυφών θα διατηρηθεί και θα αποκτήσει νέα χρήση, διαφυλάσσοντας την ιστορική ταυτότητα της πρώην Βαμβακουργίας. Το έργο θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Aktor.

Από εργοστάσιο σε σύγχρονη πανεπιστημιούπολη

Η ανάπτυξη θα πραγματοποιηθεί σε έκταση 88.402,77 τετραγωνικών μέτρων στη Νέα Ιωνία Βόλου, σε μια περιοχή που βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης και διαθέτει άμεση πρόσβαση από το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. Το έργο περιλαμβάνει τόσο την αποκατάσταση υφιστάμενων βιομηχανικών κτιρίων όσο και την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με τη μελέτη, πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που θα μετατρέψει έναν ανενεργό βιομηχανικό χώρο σε ένα ανοιχτό campus, πλήρως ενταγμένο στον αστικό ιστό και προσβάσιμο τόσο στην πανεπιστημιακή κοινότητα όσο και στους κατοίκους του Βόλου.

Στο επίκεντρο οι νέες φοιτητικές εστίες

Μεγάλο μέρος της επένδυσης αφορά τη δημιουργία οργανωμένων φοιτητικών εστιών, μία από τις σημαντικότερες ελλείψεις που αντιμετωπίζει σήμερα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Οι νέες κατοικίες θα αναπτυχθούν τόσο μέσα σε ανακαινισμένα βιομηχανικά κτίρια όσο και σε νέες κατασκευές, προσφέροντας σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης στους φοιτητές.

Παράλληλα, θα δημιουργηθούν αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρα, ερευνητικά εργαστήρια, χώροι για τους καθηγητές, φοιτητική λέσχη, βιβλιοθήκες, χώροι πολιτισμού και εκδηλώσεων, καθώς και αθλητικές εγκαταστάσεις, συνθέτοντας μια ολοκληρωμένη πανεπιστημιακή υποδομή.

Ένα campus ανοιχτό στην πόλη

Η φιλοσοφία του έργου δεν περιορίζεται στη δημιουργία νέων πανεπιστημιακών κτιρίων. Ο σχεδιασμός προβλέπει εκτεταμένους χώρους πρασίνου, πλατείες, πεζοδρόμους και κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους, ώστε η νέα πανεπιστημιούπολη να λειτουργεί ως φυσική συνέχεια της πόλης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στη διατήρηση της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, με αρκετά από τα χαρακτηριστικά κελύφη της πρώην Βαμβακουργίας να αποκαθίστανται και να ενσωματώνονται στο νέο συγκρότημα.

Οι πρώτες εικόνες του έργου

Οι φωτορεαλιστικές απεικονίσεις που συνοδεύουν τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων παρουσιάζουν τη συνολική εικόνα του νέου campus, με τα διατηρητέα βιομηχανικά κτίρια να συνδυάζονται με νέες κατασκευές, υπαίθριους χώρους πρασίνου και σύγχρονες πανεπιστημιακές υποδομές. Το συγκρότημα σχεδιάζεται ως ένας ενιαίος ακαδημαϊκός πυρήνας, με μεγάλους κοινόχρηστους χώρους και εύκολη σύνδεση μεταξύ των επιμέρους λειτουργιών.

Αναπτυξιακή παρέμβαση για ολόκληρο τον Βόλο

Πέρα από τη σημασία του για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το έργο εκτιμάται ότι θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες αστικές αναπλάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στον Βόλο τις τελευταίες δεκαετίες. Η αξιοποίηση της πρώην Βαμβακουργίας αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να ενισχύσει τη ζήτηση για κατοικίες και υπηρεσίες, μετατρέποντας έναν εγκαταλελειμμένο βιομηχανικό χώρο σε έναν σύγχρονο κόμβο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.

Mαρία Καλούδη (iefimerida.gr)