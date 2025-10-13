Η νέα γέφυρα Μαρούγγαινας θα παραπέμπει σε εκείνη του 18ου αιώνα

Η πρόοδος των εργασιών για την κατασκευή της νέας γέφυρας Μαρούγγαινας (ανάμεσα στις πλατείες Ρήγα Φεραίου και Κιτριλάκη), στο κέντρο της πόλης, διακρίνεται δια γυμνού οφαθλμού.

Ωστόσο ο δήμαρχος Νίκος Σακκάς έκανε την απαραίτητη αυτοψία ως ο αιρετός άρχων της πόλης.

Τα υπόλοια μας τα λέει το δελτίο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων:

“Την ικανοποίηση του για την πρόοδο εργασιών στην υπό κατασκευή νέα γέφυρα Μαρούγγαινας εξέφρασε ο Δήμαρχος Τρικκαίων. Ο Νίκος Σακκάς επισκέφθηκε το εργοτάξιο, όπου συνομίλησε με τη μηχανικό Αθηνά Μαράβα και εργαζόμενους. Ενημερώθηκε για το πώς προχωρά η διάτρηση πασσάλων, όπως ονομάζεται η διαδικασία έμπηξης των πασσάλων, καθώς και για τις σχετικές εργασίες που ακολουθούν.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα αυτή γέφυρα αντικαθιστά την προηγούμενη λόγω ζητημάτων στατικότητας και θα παραδοθεί με την παλαιότερη μορφή της”.

Σημειώνουμε ότι η νέα γέφυρα θα είναι ακριβώς όπως φαίνεται στην φωτοακεικόνιση πάνω. Θα θυμίζει εκείνη του 18ου αιώνα η οποία καταστράφηκε το 1941(κάτω).

Ε.Π. trikalaenimerosi.gr