Η μητέρα του 16χρονου που ξυλοκοπήθηκε στη Φαρκαδόνα: Τον γρονθοκόπησαν στο μάτι με αιχμηρό αντικείμενο και μετά στο κεφάλι

Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συμμορία ανηλίκων, στη διάρκεια πανηγυριού, στη Φαρκαδόνα.

Όπως αποκάλυψε η μητέρα του στον ΑΝΤ1, ο έφηβος κινδύνευσε να χάσει το μάτι του και σώθηκε την τελευταία στιγμή από έναν περαστικό. Συγκεκριμένα, έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από την παρέα των 15χρονων επειδή δεν τους άρεσε η εμφάνισή του.

Σύμφωνα με τη μητέρα του οι ανήλικοι του φώναζαν: «Πώς είσαι έτσι, τι ρούχα είναι αυτά που φοράς, πώς είναι έτσι η μύτη σου! Εγώ θα σε σκοτώσω».

Τη βραδιά της επίθεσης γινόταν πανηγύρι στο χωριό. Το παιδί έφυγε μετά τις απειλές και κάθισε σε μια καφετέρια, όμως οι 15χρονοι τον ακολούθησαν με αυτοκίνητο.

Η μητέρα του περιέγραψε ακριβώς το χρονικό της επίθεσης: «Κατέβηκε ο ένας, τον γρονθοκόπησε στο μάτι με αιχμηρό αντικείμενο και μετά στο κεφάλι και τον πήρε από εκεί που καθόταν, τον πήγε στην άλλη μεριά του δρόμου και τον χτυπούσε πάνω σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο».

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες και αργότερα εξετάστηκε από ιατροδικαστή.

Όπως ανέφερε ο Στέλιος Σούρλας, δικηγόρος της οικογένειας του 16χρονου, το παιδί είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και αρνείται να βγει από το σπίτι του.

Σε βάρος των ανήλικων νταήδων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ και οι γονείς τους κατηγορούνται για παραμέληση ανηλίκων.

trikalaenimerosi.gr (Mε πληροφορίες από antenna.gr)