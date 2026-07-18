Τοπικά

Η Μαρίνα Κοντοτόλη δεξιώθηκε για τη γιορτή της φίλους και ψηφοφόρους στην αίθουσα Παπαστεριάδη

Προτού επιστρέψει στον γνώριμο ρόλο της ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων, παρουσιάσεων βιβλίων και επιστημονικών ημερίδων, η αίθουσα Παπαστεριάδη φιλοξένησε αυτή τη φορά μια πιο προσωπική και εορταστική συνάντηση. Η ανεξάρτητη βουλευτής Τρικάλων, Μαρίνα Κοντοτόλη, επέλεξε τον χώρο για να γιορτάσει την ονομαστική της εορτή, υποδεχόμενη με εγκαρδιότητα φίλους, συνεργάτες και γνωστούς που έσπευσαν να της ευχηθούν.

Δίπλα της βρέθηκε ο σύζυγός της, Γιάννης Ραγκούσης, ενώ η βραδιά κύλησε όμορφα, με τις ευχές να συνοδεύονται από πολλές συζητήσεις, στις οποίες δεν έλειψαν και τα πολιτικά πηγαδάκια, λόγω της ιδιαίτερης πολιτικής συγκυρίας.

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trikalaenimerosi.gr, foto trikkipress.gr

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