Η Μαρία Καρυστιανού παραιτήθηκε από την προεδρία του Συλλόγου των Τεμπών – Το παρασκήνιο

Την παραίτησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μαρία Καρυστιανού, η οποία μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση της προέδρου.

Στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για συστηματικά εμπόδια στο έργο της, εστιάζοντας αφενός στην άρνηση δημοσιοποίησης των οικονομικών καταστάσεων του Συλλόγου και αφετέρου στην αμφισβήτηση των παρεμβάσεών της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου –όπως αναφέρει– ανέδειξε ζητήματα που αφορούν παραβιάσεις του κράτους δικαίου στην υπόθεση των Τεμπών.

Η κα Καρυστιανού υπογραμμίζει ότι η παραίτηση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να αποφασίζεται από τρίτους, επισημαίνοντας πως υπό τις παρούσες συνθήκες επιλέγει να αποχωρήσει από το Δ.Σ. και να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, ώστε τα μέλη του Συλλόγου να αποφασίσουν κυριαρχικά για τη συνέχεια και να προχωρήσουν στην εκλογή νέας διοίκησης.

Το αίτημα παραίτησης και το παρασκήνιο

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά την επιστολή πέντε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι είχαν ζητήσει την παραίτησή της, επικαλούμενοι την απόφασή της να προχωρήσει στη δημιουργία πολιτικού φορέα. Στην επιστολή τους τόνιζαν ότι η πολιτική δραστηριότητα είναι θεμιτή, όχι όμως υπό την ιδιότητα της προέδρου του Συλλόγου, σημειώνοντας ότι «δεν θα επιτρέψουν ο Σύλλογος να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες».

Από την πλευρά της, η γραμματέας του Συλλόγου, Ελένη Βασάρα, είχε αφήσει αιχμές για τη στάση της κας Καρυστιανού, θέτοντας ερωτήματα για το κατά πόσο επιχειρεί να συνεχίσει να αξιοποιεί τον Σύλλογο για την προβολή της πολιτικής της δράσης.

Η ίδια η Μαρία Καρυστιανού είχε χαρακτηρίσει παράτυπη τη διαδικασία με την οποία της ζητήθηκε η παραίτηση, επιμένοντας ότι τέτοια ζητήματα πρέπει να κρίνονται αποκλειστικά από τη Γενική Συνέλευση των μελών.

