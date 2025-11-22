Η μάχη Κουτσονάσιου – Γιαννιοτάκη εκτόξευσε τα γαλάζια κομματικά μέλη από από 631 σε 2.649…

Την Κυριακή διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας στον νομό Τρικάλων, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην αναμέτρηση για την προεδρία της τοπικής ΝΟΔΕ.

Αντίπαλοι είναι ο Γιάννης Κουτσονάσιος, απερχόμενος πρόεδρος της ΔΕΕΠ, και η Μάνη Γιαννοτάκη, δύο στελέχη με έντονη παρουσία στα κομματικά δρώμενα και στη βάση.

Η διαδικασία αναμένεται να κρίνει τον νέο επικεφαλής που θα οδηγήσει την τοπική οργάνωση σε μια περίοδο με πολιτικές αναταράξεις και απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις, με τα επιτελεία και των δύο να εντείνουν τις επαφές τους και την κινητοποίηση μέχρι να την τελευταία στιγμή.

Χαρακτηριστικό της πόλωσης που επικραττεί είναι το γεγονός ότι εκτοξεύτηκε ο αριθμός των εγεγραμμένων στα Τρίκαλα. Στη Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας νομού Τρικάλων, ο αριθμός των ενεργών μελών ανέρχεται πλέον σε 2.649, από μόλις 631 το 2021, καταγράφοντας τετραπλάσια αύξηση…

Αυξημένος, σε σχέση με το 2021, είναι και ο αριθμός των ενεργών μελών του κόμματος πανελλαδικά, καθώς 122.654 μέλη έχουν εγγραφεί ή επανεγγραφεί και έχουν δικαίωμα ψήφου στις αυριανές εσωκομματικές εκλογές. Από την Πειραιώς τονίζουν, ότι η συμμετοχή αυτή επιβεβαιώνει πως η Νέα Δημοκρατία διαθέτει την πιο ισχυρή οργανωμένη βάση ενεργών μελών, όχι μόνο σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ελληνικά κόμματα, αλλά και –αναλογικά– σε σχέση με τα κεντροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη.

Οι κάλπες για την ανάδειξη προέδρων και συμβουλίων σε ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, καθώς και των συνέδρων για το επόμενο Τακτικό Συνέδριο, θα ανοίξουν στις 8:00 το πρωί της Κυριακής και θα κλείσουν στις 19:00 το απόγευμα, τις ίδιες ώρες και για την ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Συνολικά θα στηθούν 1.200 κάλπες σε 233 σημεία σε όλη την επικράτεια, ενώ για τις περίπου 3.500 κομματικές θέσεις έχουν κατατεθεί πάνω από 7.200 υποψηφιότητες.

Τον συντονισμό και την εποπτεία της διαδικασίας έχει ο συμπολίτης Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Κώστας Σκρέκας.

