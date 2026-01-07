Η κυβέρνηση εξειδίκευσε τα μέτρα ενίσχυσης – η μπάλα τώρα στο τερέν των αγροτών

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν πριν λίγο στα γραφεία του ΥΠΑΑΤ ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, εξειδικεύοντας τα μέτρα στήριξης των αγροτών.

Τον λόγο στην αρχή έλαβε ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος ανέφερε πως η ΝΔ ανέλαβε τις δικές της ευθύνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια περίοδο που το αγροτικό ζήτημα παραμένει στο επίκεντρο. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπενθύμισε πως οι πληρωμές προς τους αγρότες το 2025 φτάνουν τα 3,82 δισ. ευρώ.

Όπως είπε, φέτος καταγράφηκε καθυστέρηση περίπου ενός μήνα στις αγροτικές πληρωμές σε σύγκριση με το 2024, οι οποίες άρχισαν στα τέλη Νοεμβρίου, έπειτα από σχετική επιστολή που εστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η χώρα λαμβάνει ακριβώς τα ίδια κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις άμεσες ενισχύσεις, ενώ τα πρόσθετα ποσά που θα καταβληθούν το 2025 προέρχονται από τον ΕΛΓΑ και άλλα εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Την ίδια στιγμή, έδειξε μέσω πίνακα πως 16 από τα 27 συνολικά αιτήματα των αγροτοσυνδικαλιστών έχουν επιλυθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, ενώ άλλα 4 παραμένουν υπό επεξεργασία. Τέλος, επισήμανε πως 7 εξ αυτών βρίσκονται εκτός δημοσιονομικού ορίου και πλαισίου της ΕΕ.

«Οι πραγματικοί παραγωγοί τα βγουν κερδισμένοι γιατί τα ίδια κονδύλια θα κατανέμονται με δικαιότερο τρόπο», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Διευκρίνισε επίσης ότι 7.004 ΑΦΜ έχουν σταλεί για διασταυρώσεις και ελέγχους προσθέτοντας ότι οι αγρότες θα παίρνουν τα ίδια χρήματα αλλά με δίκαιη κατανομή.

Τσιάρας: Εκτιμάται ότι από τη βασική ενίσχυση θα περισσέψουν περίπου 160 εκατ. ευρώ

Αμέσως μετά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας εξειδίκευσε τα μέτρα για τους αγρότες. Είπε ότι για πρώτη φορά μετά το 1984 είχαμε θετικό αγροτικό ισοζύγιο καθώς τα αγροδιατροφικά προϊόντα ξεπέρασαν τα 11,2 δισ. ευρώ σε εξαγωγές, σχεδόν το ένα τέταρτο της συνολικής ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας.

Εκτιμάται ότι από τη βασική ενίσχυση θα περισσέψουν περίπου 160 εκατ. ευρώ, ενημέρωσε ο κ. Τσιάρας. «Οι βαμβακοπαραγωγοί και οι σιτοπαραγωγοί θα λάβουν 80 εκατ. ευρώ μέσω οικολογικών σχημάτων, για την πλήρη κάλυψη της σχετικής ζήτησης. Φυσικά εξετάζουμε και την περίπτωση των παραγωγών της μηδικής η εμπορία της οποίας επλήγη από τα μέτρα βιοασφάλειας για την ευλογιά».

Οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν 80 εκατ. ευρώ:

40 εκατ. ευρώ επιπρόσθετης βασικής ενίσχυσης

40 εκατ. ευρώ μέσω οικολογικών σχημάτων, για την πλήρη κάλυψη της σχετικής ζήτησης

Η πληρωμή των οικολογικών σχημάτων πραγματοποιείται εντός του β΄ τριμήνου, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων.

Παράλληλα, ο υπουργός ανακοίνωσε το ρεύμα των αγροτών που δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές πηγαίνει στα 8,5 λεπτά/kWh. «Στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ, η ΔΕΗ επεκτείνει από 1ης Απριλίου 2026 την κάλυψη σταθερής τιμής για 2 έτη», είπε και συμπλήρωσε πως όλοι οι νέοι αγρότες θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο ΓΑΙΑ.

Συνολικά ο υπουργός αναφέρθηκε στις εξής παρεμβάσεις:

Μείωση ΦΠΑ στις ζωοτροφές από το 13 σε 6% από το 2021

Μείωση ΦΠΑ στα λιπάσματα από 13% σε 6% από το 2022

Μείωση 50% το 2026 και κατάργηση το 2027 του ΕΝΦΙΑ. Στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ, η ΔΕΗ επεκτείνει από 1ης Απριλίου 2026 την κάλυψη σταθερής τιμής για 2 έτη. Για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές η τιμή μειώνεται σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα

Αφορά κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (και 1.700 σε Έβρο, Δυτ. Μακεδονία κ.α.)

Επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου «στην αντλία». Με εφαρμογή στο κινητό θα μπορούν να προμηθεύονται στο πρατήριο το πετρέλαιο με την τιμή που δικαιούνται

Μείωση της τιμής της κιλοβατώρας που φτάνει στα 8,5 λεπτά

Θεσμοθετήθηκε από το 2025 η δυνατότητα ρυθμίσεων των κόκκινων δανείων αγροτών και αγροτικών συνεταιρισμών που βρίσκονται σε ειδικούς εκκαθαριστές

Διάθεση ενισχύσεων 160 εκατ. ευρώ σε σιτοπαραγωγούς-βαμβακοπαραγωγούς

Αύξηση από το 2024 του επιδόματος μητρότητας στους αγρότες στους 9 μήνες, στο ύψος του κατώτατου μισθού

Πετραλιάς: Επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου «στην αντλία»

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς διευκρινίζοντας το μέτρο που αφορά την επιστροφή του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται. Ειδικότερα:

Κάθε αγρότης θα κατεβάσει στο κινητό του τη νέα εφαρμογή που θα δημιουργηθεί μέσω του myDATA app η εφαρμογή θα παράγει ένα κωδικό QR που ο αγρότης θα δίνει στο πρατήριο.

Μέσω διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο ότι ο πελάτης είναι αγρότης, δικαιούχος έκπτωσης, ότι το προϊόν είναι diesel κίνησης και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο έκπτωσης.

Έκπτωση δίνεται «στην αντλία», με την έκδοση του τιμολογίου που θα περιλαμβάνεται ο κωδικός QR.

Για τους πρατηριούχους, θα αναπτυχθεί ειδική διαδικασία συμψηφισμού/επιστροφής του ΕΦΚ σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα.

Όπως είπε ο κ. Παπαστεργιου, το νέο σύστημα είναι στόχος να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου του 2026, μετά την υποβολή του νέου ΟΣΔΕ 2026

trikalaenimerosi.gr ( με πληροφορίες απο skai.gr)

Foto Eurokinisi