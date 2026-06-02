Η κρίσιμη μάχη για τη Θεσσαλία: Εκδικάζεται αύριο στο Συμβούλιο της Επικρατείας η μερική εκτροπή των νερών του Αχελώου

Μία από τις πλέον μακροχρόνιες υποθέσεις της σύγχρονης Ελλάδας, η μερική μεταφορά υδάτων από τον Αχελώο προς τη Θεσσαλία, επιστρέφει αύριο, 3 Ιουνίου, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου θα εξεταστούν νέες αιτήσεις ακύρωσης κατά των αναθεωρημένων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας, τα οποία προβλέπουν εκ νέου τη δυνατότητα μεταφοράς ποσοτήτων νερού προς τον θεσσαλικό κάμπο.

Η υπόθεση του Αχελώου μετρά ήδη περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες δικαστικών, πολιτικών και περιβαλλοντικών αντιπαραθέσεων, ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει εκδώσει κατά το παρελθόν σειρά ακυρωτικών αποφάσεων για επιμέρους πτυχές του έργου, κυρίως για λόγους περιβαλλοντικής νομιμότητας και ελλείψεων στον σχεδιασμό.

Από την πλευρά της Θεσσαλίας, η αυριανή συζήτηση αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Η συνεχής πτώση του υδροφόρου ορίζοντα, η υπεράντληση υπόγειων υδάτων, η ερημοποίηση εκτάσεων και οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης έχουν επαναφέρει δυναμικά το αίτημα για μια περιορισμένη εκτροπή, η οποία – σύμφωνα με τους υποστηρικτές της – θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση του υδατικού ελλείμματος του θεσσαλικού κάμπου.

Υπέρ της μερικής εκτροπής έχουν ταχθεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας, δήμοι της περιοχής, καθώς και παραγωγικοί και επαγγελματικοί φορείς που θεωρούν ότι η μεταφορά νερού αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διατήρηση της αγροτικής παραγωγής.

Ιδιαίτερα ενεργό ρόλο έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια και το Επιμελητήριο Λάρισας, το οποίο αποφάσισε ομόφωνα να παρέμβει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του Υπουργείου Περιβάλλοντος στις σχετικές διαδικασίες ενώπιον του ΣτΕ, υποστηρίζοντας ότι το έργο μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση του υδατικού προβλήματος και στην προστασία της αγροτικής οικονομίας της Θεσσαλίας.

Απέναντι στο σχέδιο βρίσκονται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και φορείς της Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η εκτροπή θα επιφέρει περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη λεκάνη του Αχελώου και θέτουν ζητήματα νομιμότητας, κόστους και βιωσιμότητας του έργου. Οι φορείς αυτοί είναι μεταξύ των προσφευγόντων που ζητούν την ακύρωση των σχετικών προβλέψεων των διαχειριστικών σχεδίων.

Η απόφαση του ΣτΕ δεν αναμένεται άμεσα, ωστόσο η αυριανή διαδικασία θεωρείται κομβική για την πορεία ενός έργου που συνδέεται άμεσα με το μέλλον της γεωργικής παραγωγής του κάμπου, σε μια περίοδο όπου η λειψυδρία και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής καθιστούν το ζήτημα του νερού πιο κρίσιμο από ποτέ.

Κώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr