Η Καραμολέγκος βρίσκεται ένα βήμα πριν από την εξαγορά της Βιολάντα

Στην Καραμολέγκος οδεύει, σύμφωνα με δημοσίευμα του FnB Daily, η Βιολάντα.

Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών είναι σε ώριμο στάδιο το τελευταίο διάστημα με τα δύο μέρη να είναι πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία.

Μετά την τροπή που πήρε η δικαστική εξέλιξη με την προφυλάκιση του Κωνσταντίνου Τζωρτζιώτη και το κλείσιμο των δύο εργοστασίων που τροφοδοτούσαν το μεγαλύτερο μέρος του όγκου παραγωγής η διοίκηση της μπισκοτοβιομηχανίας προχώρησε σε μια κίνηση που διασφαλίζει το μέλλον του brand και τους εργαζόμενους.

Η Καραμολέγκος με τη συγκεκριμένη κίνηση μπαίνει σε μια κατηγορία που εδώ και καιρό ήθελε να ανοίξει και στο πλαίσιο αυτό αναζητούσε καιρό εταιρεία να εξαγοράσει. Με την απόκτηση της Βιολάντα αναλαμβάνει έτοιμα δίκτυα πωλήσεων εντός και εντός Ελλάδος, μεγαλώνει το αποτύπωμα του στο ράφι, αναμένεται σίγουρα ότι θα δημιουργήσει συνέργειες με άλλα προϊόντα του portfolio, ενώ οι παραγωγικές του δομές αναμένεται να στηρίξουν την παραγωγή των προϊόντων της Βιολάντα.

thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από Στέλλα Αυγουστάκη, FNB DAILY)

