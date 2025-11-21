Η κακοκαιρία πλήττει τον Ασπροπόταμο – Eγκλωβισμένοι κάτοικοι σε χωριά

Δοκιμάζεται η περιοχή των Μετεώρων και ειδικότερα τα χωριά του Ασπροποτάμου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που συνεχίζουν να πλήττουν τη Δυτική Ελλάδα.

Η συνεχής βροχόπτωση έχει προκαλέσει σημαντικές καταστροφές στις υποδομές, με δρόμους να έχουν πλημμυρίσει και την πρόσβαση σε ορισμένα σημεία να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη.

Κάτοικοι από τις κοινότητες Μηλιάς και Πολυθέας παραμένουν αποκλεισμένοι, καθώς οι δρόμοι που συνδέουν την περιοχή με την Καλαμπάκα και την Πύλη είναι απροσπέλαστοι.

Στο μεταξύ δύο γέφυρες υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Η πρώτη στα Τρία Ποτάμια και αποτελεί κύρια αρτηρία για τα χωριά Καταφύτου, Καλλιρρόης και Χαλικίου. Η δεύτερη στο οδικό δίκτυο Κρανιάς – Τρία Ποτάμια, στο ύψος της Καλλιρρόης.

Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα επικοινωνίας στο οδικό δίκτυο, με τα χωριά να παραμένουν αποκλεισμένα. Η επαναφορά της κυκλοφορίας θα είναι δυνατή μόνο όταν η κακοκαιρία υποχωρήσει και επιχειρήσουν εκ νέου μηχανήματα αποκατάστασης.

Οι τοπικές αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης και συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τον ορεινό Ασπροπόταμο μέχρι να αποκατασταθεί η οδική πρόσβαση.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η στάθμη του Πηνειού, η οποία βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα στο ύψος της γέφυρας Διάβας, με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

trikalaenimerosi.gr (Mε πληροφορίες από meteoravoice.gr)