Η Ιουλία Καραπατάκη στα Τρίκαλα για μία μοναδική συναυλία

Η Ιουλία Καραπατάκη ξεκινάει τις καλοκαιρινές συναυλίες της παρέα με τους μουσικούς της. Μετά από έναν χειμώνα με sold out εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παραστάσεις δίπλα στον Σωκράτη Μάλαμα και μια σειρά συναυλιών σε μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη και στην Αυστραλία, επιστρέφει στους ανοιχτούς χώρους, σε πόλεις και χωριά, σε ορεινά μέρη και παραλίες. Δίπλα της και γύρω της μία μπάντα που συμβάλλει με την ενέργειά της στην ατμόσφαιρα κάθε συναυλίας!

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει απρόβλεπτα τραγούδια, αγαπημένα λαϊκά από το ρεπερτόριο που αγαπάει, νέα τραγούδια που ηχογραφεί αυτή την εποχή, αλλά και τα τραγούδια που έγραψαν για εκείνη ο Σωκράτης Μάλαμας και ο Οδυσσέας Ιωάννου.

Η συναυλία στα Τρίκαλα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου στο γηπέδου του Μεγάλου Κεφαλόβρυσου.



Μαζί της:

Άγης Παπαπαναγιώτου: κιθάρες, φωνή

Καλογιάννης Βεράνης: βιολί, τρομπέτα, φωνή

Μάριος Δημητρόπουλος: πλήκτρα

Μιχάλης Δάρμας: κοντραμπάσο

Κώστας Σπυράτος: τύμπανα

Χρήστος Αναστασιάδης: γκάιντα, κλαρίνο

Μανώλης Κουταλίδης – Βασίλης Φαλάρας: ηχοληψία

Πέτρος Καλογήρου: φωτισμοί

Δημήτρης Καρπούζας: Stage Manager

Παραγωγή – Management: Novel Vox