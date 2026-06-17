Η θυγατρική της Βιολάντα Vitafree ξαναμπαίνει σε λειτουργία – Η Περιφέρεια Θεσσαλίας υπέγραψε την άδεια λειτουργίας

Τέλος σε μια πολύμηνη περιπέτεια για τη μονάδα παραγωγής της VITAFREE, θυγατρικής της ΒΙΟΛΑΝΤΑ, βάζει η απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα να άρει την απαγόρευση λειτουργίας του εργοστασίου που βρίσκεται στους Ταξιάρχες του Δήμου Φαρκαδόνας.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός κύκλου ελέγχων, διοικητικών ενεργειών και παρεμβάσεων που ξεκίνησαν τον περασμένο Φεβρουάριο, στον απόηχο της τραγωδίας στο εργοστάσιο της ΒΙΟΛΑΝΤΑ, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες μετά από ισχυρή έκρηξη.

Στις 16 Φεβρουαρίου 2026 η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε διατάξει την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της VITAFREE, κρίνοντας ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων. Η απόφαση αφορούσε τις γραμμές παραγωγής και τις εγκαταστάσεις υγραερίου του εργοστασίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν ανακοινωθεί τότε, κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν σε ισχύ πιστοποιητικά ελέγχου δεξαμενών, ενώ έλειπε και πιστοποιητικό πυροπροστασίας ή αποδεικτικό αρχειοθέτησης της σχετικής μελέτης. Οι παραλείψεις αυτές οδήγησαν την Περιφέρεια στην επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας.

Η υπόθεση της VITAFREE συνδέθηκε άμεσα με το δυστύχημα στη ΒΙΟΛΑΝΤΑ, καθώς μετά την έκρηξη η Περιφέρεια Θεσσαλίας ξεκίνησε εκτεταμένους ελέγχους σε δεκάδες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν υγραέριο. Ο ίδιος ο περιφερειάρχης είχε δηλώσει ότι οι έλεγχοι επεκτάθηκαν σε περίπου 60 επιχειρήσεις της Θεσσαλίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Ο κ. Κουρέτας είχε επισημάνει τότε ότι, στην περίπτωση της VITAFREE, ζητήθηκαν διευκρινίσεις για συγκεκριμένες ελλείψεις που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο, χωρίς όμως να προσκομιστούν εγκαίρως τα απαιτούμενα στοιχεία, γεγονός που οδήγησε στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας και στην προσωρινή διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας.

Η χθεσινή απόφαση της Περιφέρειας δείχνει ότι οι εκκρεμότητες που είχαν καταγραφεί έχουν πλέον αντιμετωπιστεί και ότι η εταιρεία προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες συμμόρφωσης με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για την επαναλειτουργία της μονάδας, η οποία αποτελεί σημαντικό κομμάτι της παραγωγικής δραστηριότητας του ομίλου.

Η VITAFREE ιδρύθηκε με στόχο την παραγωγή προϊόντων ειδικής διατροφής και προϊόντων χωρίς γλουτένη, διαθέτοντας έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό. Η λειτουργία της θεωρείται σημαντική τόσο για την τοπική οικονομία όσο και για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας που συνδέονται με τη μονάδα.

Παρά την άρση της απαγόρευσης λειτουργίας, η ευρύτερη υπόθεση της ΒΙΟΛΑΝΤΑ εξακολουθεί να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών, καθώς συνεχίζονται οι δικαστικές και ανακριτικές διαδικασίες για τη διερεύνηση των αιτίων της φονικής έκρηξης που συγκλόνισε τη Θεσσαλία.

Για τη VITAFREE, πάντως, η χθεσινή εξέλιξη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα επιστροφής στην κανονικότητα, καθώς η μονάδα μπορεί πλέον να επανεκκινήσει τη δραστηριότητά της, μετά από τέσσερις μήνες περιορισμών και ελέγχων.

Γιώργος Δεληχάς, thessaliaeconomy.gr