Η Θεσσαλία καλείται να επανασχεδιάσει το αγροδιατροφικό της μοντέλο – Τα συμπεράσματα μελέτης του ΕΚΠΑ

Η ανάγκη για ένα νέο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης στη Θεσσαλία, ικανό να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας, βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης με θέμα «Σχεδιάζοντας το Μέλλον: Αγροτική παραγωγή, δυνατότητες και προκλήσεις», που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Λάρισα με πρωτοβουλία της Περιφέρεια Θεσσαλίας και τη συμμετοχή του Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Divani Palace Larissa, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, επιστήμονες, γεωπόνους, συνεταιρισμούς, παραγωγούς και φορείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας, σε μια ανοιχτή συζήτηση για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα με ορίζοντα το 2040.

Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας και ο καθηγητής του ΕΚΠΑ Στάθης Αραποστάθης, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιάννης Κολλάτος.

Ο κ. Αραποστάθης παρουσίασε τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης που εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, σημειώνοντας ότι η έρευνα αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι ίδιες οι αγροτικές κοινότητες για το μέλλον της παραγωγής. Όπως ανέφερε, μέσα από σενάρια και διαβούλευση αναδείχθηκαν τόσο οι προσδοκίες όσο και οι αντιφάσεις που υπάρχουν σήμερα στον αγροτικό κόσμο.

Από την πλευρά του, ο κ. Κουρέτας υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια επέλεξε μια διαφορετική προσέγγιση στον σχεδιασμό της αγροτικής πολιτικής, δίνοντας βήμα στους ίδιους τους ανθρώπους της παραγωγής. Όπως είπε, μέσα από διετή διαβούλευση με περίπου 70 φορείς επιχειρήθηκε να διαμορφωθεί ένα μοντέλο ανάπτυξης «από κάτω προς τα πάνω», βασισμένο στις πραγματικές ανάγκες της Θεσσαλίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, στο αυξημένο ενεργειακό κόστος και στις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας από τις διεθνείς αγορές και τις δημογραφικές μεταβολές. Παράλληλα, αναδείχθηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Θεσσαλίας, όπως η ισχυρή παραγωγική βάση, η εμπειρία των συνεταιρισμών και η σύνδεση της παραγωγής με την έρευνα και την καινοτομία.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπογραμμίστηκε ακόμη η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο περιφερειακό σχεδιασμό που θα συνδέει την αγροτική παραγωγή με τη διαχείριση φυσικών πόρων, την ενεργειακή μετάβαση, την εκπαίδευση και τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στις δυνατότητες που δημιουργούν η ψηφιακή γεωργία, τα σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης καλλιεργειών, η αναδιάρθρωση της παραγωγής και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των θεσσαλικών προϊόντων.

Το βασικό συμπέρασμα που κυριάρχησε στην εκδήλωση ήταν ότι η Θεσσαλία καλείται να επανασχεδιάσει το αγροδιατροφικό της μοντέλο με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, επενδύοντας στην ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας εποχής.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (foto thessalia tv)