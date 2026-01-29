Η Θεσσαλία και η αρνητική πρωτιά στα εργατικά δυστυχήματα

Η τραγωδία στη βιομηχανία μπισκότων Βιολάντα, με τον θάνατο πέντε εργαζομένων εν ώρα εργασίας, επαναφέρει με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και ιδίως των θανατηφόρων εργατικών ατυχήματων στη χώρα.

Αν και δεν είναι ακόμη σαφές αν πρόκειται για συγκυριακή έξαρση, ωστόσο τα διαθέσιμα στοιχεία αναδεικνύουν τη Θεσσαλία σε αρνητική «πρωταθλήτρια» σε ό,τι αφορά στα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.

Σύμφωνα με την ετήσια Έρευνα Εργατικών Ατυχημάτων της ΕΛΣΤΑΤ, οι θάνατοι εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας τους ανήλθαν σε 51 στο σύνολο της χώρας το 2023, από 35 το 2022, καταγράφοντας αύξηση 45,7% σε ετήσια βάση. Δηλαδή ο εθνικός μέσος όρος διαμορφώνεται περίπου σε 0,49 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα ανά 100.000 κατοίκους.

Η Θεσσαλία, με οκτώ θανατηφόρα ατυχήματα το 2023 και πληθυσμό περίπου 680 χιλιάδων κατοίκων, εμφάνισε δείκτη που υπερβαίνει το 1,1 ανά 100.000 κατοίκους, ήτοι υπερδιπλάσιο του εθνικού μέσου όρου. Η εικόνα αυτή αποδίδεται στη έντονη παρουσία του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και των κατασκευών, κλάδων που πανελλαδικά συνδέονται με αυξημένο αριθμό σοβαρών και θανατηφόρων ατυχημάτων.

Η Κεντρική Μακεδονία καταγράφει τον υψηλότερο απόλυτο αριθμό θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων, με 13 περιστατικά. Ωστόσο, λόγω του μεγάλου πληθυσμού της, που προσεγγίζει τα 1,8 εκατομμύρια κατοίκους, ο δείκτης ανά 100.000 κατοίκους διαμορφώνεται περίπου στο 0,7, παραμένοντας μεν πάνω από τον εθνικό μέσο όρο, αλλά χαμηλότερα από εκείνον της Θεσσαλίας.

Το ελάχιστο που πρέπει να συμβεί στη Θεσσαλία είναι ένα στοχευμένο και πολυεπίπεδο σχέδιο πρόληψης, με ενίσχυση των ελέγχων από τις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, ιδιαίτερα σε κλάδους υψηλού κινδύνου όπως η μεταποίηση, οι κατασκευές και ο πρωτογενής τομέας, υποχρεωτική και πιστοποιημένη εκπαίδευση εργαζομένων και εργοδοτών σε θέματα υγείας και ασφάλειας, αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για την καταγραφή και ανάλυση ατυχημάτων σε πραγματικό χρόνο, καθώς και αυστηρότερη εφαρμογή της νομοθεσίας με ουσιαστικές κυρώσεις όπου εντοπίζονται παραβάσεις, ώστε η πρόληψη να μετατραπεί σε καθημερινή πρακτική στους χώρους εργασίας.

Θανάσης Κουκάκης (dnews.gr)