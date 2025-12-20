Η Θεσσαλία έχει το πυκνότερο δίκτυο φαρμακείων στην Ελλάδα

Αύξηση 1,7% σημείωσαν πέρυσι οι εγγεγραμμένοι επαγγελματίες υγείας στο σύνολο της χώρας και ανήλθαν σε 106.722 έναντι 104.801 το 2023.

Στους επαγγελματίες υγείας περιλαμβάνονται ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί και φυσικοθεραπευτές.

Ο αριθμός των φαρμακείων το 2024 ήταν 10,1 ανά 10.000 κατοίκους. Η περιφέρεια με τη μεγαλύτερη πυκνότητα φαρμακείων (783 συνολικά) σε σχέση με τον πληθυσμό της είναι η Θεσσαλία (11,5), με δεύτερη την Κεντρική Μακεδονία (10,9), ενώ η μικρότερη πυκνότητα σε φαρμακεία εμφανίζεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (8,6).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 2024 καταγράφηκαν στη Θεσσαλία 4.013 γιατροί, 768 οδοντίατροι, 854 φαρμακοποιοί και 657 φυσικοθεραπευτές.

