Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τσίμπησε Τρικαλινό κτηνοτρόφο με θυρίδα και κρυπτονομίσματα

Η απίστευτη περίπτωση κτηνοτρόφου από το Νομό Τρικάλων-Πόσα χρήματα έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Θυρίδα, κρυπτονομίσματα, μετοχές και πολυτελές αυτοκίνητο εντόπισε η Αρχή Ξεπλύματος.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τον έχει εντοπίσει, έχει διαβιβάσει παραγγελία στην Αρχή Ξεπλύματος η οποία προχώρησε σε δέσμευση λογαριασμών αλλά κατά έναν περίεργο τρόπο ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει να καταβάλει τις επιδοτήσεις κανονικά.

Η υπόθεση αφορά σε κτηνοτρόφο από τον Νομό Τρικάλων του οποίου οι λογαριασμοί έχουν δεσμευτεί από την Αρχή Ξεπλύματος μετά από διαβίβαση ποινικής δικογραφίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Το διαβιβαστικό

Η τελευταία απέστειλε διαβιβαστικό για την τέλεση, κατά τα έτη 2020-2021, του αδικήματος της απάτης σχετικά με τις επιχορηγήσεις, της οποίας το ποσό της επιχορήγησης υπερβαίνει, συνολικά, το ποσό των 120.000 ευρώ, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τελεσθείσας κατ’ εξακολούθηση

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το εγκληματικό προϊόν που αποκόμισε από την εγκληματική του δραστηριότητα το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα ανέρχεται συνολικά στο ποσό τουλάχιστον των 206.586,61 ευρώ.

Από φωτοβολταϊκά μέχρι κρυπτονομίσματα

Η Αρχή Ξεπλύματος μετά από έρευνα που πραγματοποίησε, διαπίστωσε ότι με χρήματα προερχόμενα από επιχορηγήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τα έτη 2021 και 2022 προέβη σε επένδυση φωτοβολταϊκών συστημάτων, κατά τα έτη 2020 και 2022 προέβη στην αγορά δυο αγροτεμαχίων, κατά το έτος 2020 προέβη στη μεταφορά χρημάτων σε τηρούμενο επενδυτικό του λογαριασμό σε εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, κατά το έτος 2024 τοποθέτησε κεφάλαια σε νέο επενδυτικό προϊόν Τραπεζικού Ιδρύματος, κατά τα έτη 2020-2021 αλλά και κατά το χρονικό διάστημα 2022 έως 2025, προέβη σε μεταφορές χρημάτων σε εταιρεία -ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, ενώ, κατά το έτος 2023, μίσθωσε θυρίδα σε τραπεζικό ίδρυμα και τέλος το έτος 2024 προέβη στην αγορά ενός πολυτελούς υβριδικού οχήματος.

Από την ανάλυση των κινήσεων των λογαριασμών, η Αρχή διαπίστωσε ότι τα παραπάνωέχουν αποκτηθεί με χρήματα προερχόμενα από τους λογαριασμούς στους οποίους πιστώθηκαν οι παράνομα ληφθείσες επιδοτήσεις ή κατευθύνθηκαν σε αυτούς χρήματα προερχόμενα από συναφείς επιδοτήσεις, ενώ η ύπαρξη θυρίδας εγείρει βάσιμες υπόνοιες ότι εντός της έχει τοποθετηθεί μέρος του εγκληματικού προϊόντος με σκοπό την απόκρυψή του.

Χωρίς εκτάσεις

Είναι δε ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι από τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων ο εν λόγω κτηνοτρόφος δεν φαίνεται να διαθέτει σημαντικές εκτάσεις, γεγονός που γεννά ερωτήματα που ακριβώς βόσκουν τα ζώα που διαθέτει αν τα διαθέτει.

Το ζήτημα όμως είναι ότι παρά το γεγονός ότι ο εν λόγω κτηνοτρόφος κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έλαβε παράνομες επιδοτήσεις το 2020 και 2021 (ο έλεγχος δεν επεκτάθηκε από ότι φαίνεται στα επόμενα έτη) ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνέχισε να του καταβάλλει κανονικά ενισχύσεις.

Τεράστιες επιδοτήσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν περιέλθει σε γνώση του ΒΝ, ο κτηνοτρόφος έλαβε το 2023 επιδοτήσεις ύψους 156.000 ευρώ και το 2024 το ποσό των 102.000 ευρώ περίπου ενώ φαίνεται ότι έλαβε επιδοτήσεις και το 2025 παρ ότι του είχαν δεσμευτεί οι λογαριασμοί.

Το ερώτημα βέβαια που τίθεται είναι τελικά τι είδους ελέγχους έχει κάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ αν συνεχίζουν να πληρώνονται επιδοτήσεις οι οποίες κρίθηκαν παράνομες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και αν τελικά έχει δίκαιο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Αρχή Ξεπλύματος τότε μάλλον κάποιοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν μπλέξει και δεν το έχουν αντιληφθεί. Γιατί εκτός από το ξέπλυμα χρημάτων εδώ φαίνεται ότι έχουμε και ξέπλυμα παράνομων επιδοτήσεων.

Νίκος Καρούτζος bankingnews.gr