Η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας – Δείτε τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Στις 8 Ιουνίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο

: Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 1ης/12-01-2026 ειδικής συνεδρίασης,

της 8ης/23-04-2026 τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας και

της 2ης/23-04-2026 ειδικής συνεδρίασης Λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής, στο

πλαίσιο του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (αριθμ.

6327/ΦΕΚ 642/Β/17-2-2025).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Τσαγανού-Βασιλικού Χρυσούλα, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 2ο

: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας και Προγράμματος

Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ) Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος 2026.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 3ο

: Έγκριση του ετησίου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Θεσσαλίας έτους 2026

και εκτέλεση διαγωνιστικών διαδικασιών σε Επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων,ανεξαρτήτως ποσού τηρώντας τις κείμενες διατάξεις.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 4ο

Εισήγηση για την έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια 12 ηλεκτρονικών πλακών αφής

κολύμβησης και 2 καρότσια για την μεταφοράς τους.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 5ο

: Ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί των αποτελεσμάτων λειτουργίας της

Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την επεξεργασία του νέου (επικαιροποιημένου)

Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου και σχέδιο Κανονισμού προς

συζήτηση και ψήφιση.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Τσαγανού-Βασιλικού Χρυσούλα, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 6ο

: Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ., Μαθητείας Δ.ΥΠ.Α για απασχόληση στην

Περιφέρεια Θεσσαλίας κατά το σχολικό έτος 2026-2027 καθώς και για τα επόμενα έτη.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 7ο

: Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας

ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με ΑΦΜ 997844846 κατά

την περίοδο 2026-2027.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 8ο

: Επανασύσταση της τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 33 του Ν. 2971/2001 στην

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας για την εξέταση αιτημάτων σχετικά με το τεκμήριο

ωφέλειας των ιδιοκτητών των απαλλοτριωμένων ακινήτων, κατά τις διατάξεις του Ν.

653/1977 και Ν. 2882/2001.

ΘΕΜΑ 9ο

: Καθορισμός διαδικασιών συμμετοχής παιδιών του προσωπικού της Περιφέρειας

Θεσσαλίας ΠΕ Λάρισας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2026 καθώς και

καθορισμός διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εξόφληση

δαπάνης της εν λόγω συμμετοχής

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 10ο

: Εισήγηση α) για την ανάκληση της υπ αρίθμ 350782/12-9-2025 απόφασης του

Περιφερειακού Συμβουλίου με α.α 246, απόσπασμα πρακτικού 19/09-09-2025, θέμα 7, και

β) για την ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας των πολιτών μέσω της προμήθειας σαράντα (40)

Αυτόματων Απινιδωτών Περιφέρειας Θεσσαλίας 2026.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 11

ο

: Έγκριση συνδιοργάνωσης αθλητικής εκδήλωσης της ΠΕ Καρδίτσας για το έτος 2026.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Σουλούκος Σωτήριος , Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 12ο

: Έγκριση Αθλητικών Εκδηλώσεων 2026 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π. Ε. Λάρισας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Σουλούκος Σωτήριος , Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 13ο

: Συνδιοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 2026 Π.Ε. Λάρισας -Περιφέρεια Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Σίμος Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Ισότητας & Πολιτισμού Περιφέρειας

Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 14ο

: Πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις της Π.Ε. Καρδίτσας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Σίμος Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Ισότητας & Πολιτισμού Περιφέρειας

Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 15ο

Επιστημονική Εκδήλωση Δημόσιας Υγείας έτους 2026 με θέμα : 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Νοσηλευτών Νεφρολογίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 16ο

Αίτημα έγκρισης σκοπιμότητας που αφορά τη συνδιοργάνωση για την 1η Ημερίδα

Ωτορινολαρυγγολογικής Εταιρείας Κεντρικής Ελλάδος.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 17ο

: Έγκριση για τη συμμετοχή στη διοργάνωση συνάντησης εργασίας με κοινωνικούς

επιστήμονες της Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα «Η τρέχουσα κατάσταση στο πεδίο των

εξαρτήσεων, διεθνώς και στη Χώρα μας και πιο συγκεκριμένα στην Περιφέρεια

Θεσσαλίας», υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κομήτσα Ανδριάνα, Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming.

Σελίδα μετάδοσης https://new.diavlos.grnet.gr/el/epresence-conference/8397

