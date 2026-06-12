Η Ελληνικά Γαλακτοκομεία επενδύει στην οδική ασφάλεια των εργαζομένων της

Η υπεύθυνη οδήγηση δεν περιορίζεται μόνο στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αλλά αντανακλά συνολικά τη στάση και τη συμπεριφορά κάθε οδηγού απέναντι στους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Σε μια εποχή όπου η αυξημένη κυκλοφορία, η χρήση κινητών τηλεφώνων και οι υψηλές ταχύτητες εντείνουν τους κινδύνους, η οδική ασφάλεια αποτελεί ζήτημα ύψιστης σημασίας.

Με γνώμονα την προστασία και την ευημερία των ανθρώπων της, η Ελληνικά Γαλακτοκομεία, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις της στα Τρίκαλα τον διοικητή της Τροχαίας Τρικάλων κ. Κωνσταντίνο Κωστακόπουλο, ο οποίος πραγματοποίησε ενημερωτική ομιλία προς τους εργαζομένους με θέμα την υπεύθυνη οδήγηση, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλή συμπεριφορά στο οδικό δίκτυο.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο κ. Κωστακόπουλος μοιράστηκε πολύτιμες εμπειρίες και περιστατικά από την καθημερινή δράση της Τροχαίας, παρουσιάζοντας παράλληλα ιδιαίτερα διδακτικό οπτικό υλικό σχετικά με τις συνέπειες της χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, αλλά και άλλων επικίνδυνων συμπεριφορών που συχνά οδηγούν σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

Για την Ελληνικά Γαλακτοκομεία, η υγεία, η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής των εργαζομένων αποτελούν σταθερή προτεραιότητα και βασικό στοιχείο της εταιρικής φιλοσοφίας.

Η διοίκηση της εταιρείας ευχαριστεί θερμά τον διοικητή της Τροχαίας Τρικάλων για την ουσιαστική και πολύτιμη συμβολή του στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού της.