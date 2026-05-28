Η βολεϊμπολίστρια, “οι αγοραστές της εξέδρας”, και η στραβή ταμπέλα

@ Ο Τσίπρας δεν μπορούσε να παριστάνει άλλο τον κεντρώο, όσο και αν μπογιατίστηκε. Τώρα σπεύδει να φτιάξει έναν ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή έχοντας την απόλυτη ιδιοκτησία. Το παράδοξο είναι ότι και το ΠαΣοΚ πάει να μοιάσει του …ΣΥΡΙΖΑ, όπως έδειξε με την απόφασή του για τον Στουρνάρα. Που θα πάνε λοιπόν οι κεντρώοι; Το βρήκατε, έ;…

$ Οι αδερφοί Νταβέλη πουλάνε την ΑΕΛ και αποχωρούν από το τερέν του ποδοσφαίρου. Στην ανακοίνωσή τους γίνεται σαφές ότι φεύγουν ακόμα και αν δεν βρεθεί αγοραστής, κάτι που σημαίνει ότι η ομάδα μπορεί να έχει την τύχη της Λαμίας. Όσο για τους επίδοξους αγοραστές, αποκαλύπτεται ότι αυτοί για την ώρα υπάρχουν μόνο στα δημοσιεύματα, πρόταση εξαγοράς ουδείς κατέθεσε. Προφανώς, εκτός από τους “προπονητές της εξέδρας”, υπάρχουν και “οι αγοραστές της εξέδρας» …

*Μεγάλο deal κυοφορείται στον πεζόδρομο της Ασκληπιού στα Τρίκαλα. Εμβληματική γωνία αλλάζει χέρια και αντικείμενο.

% Στη Βουλή και στη Δικαιοσύνη καταλήγει η υπόθεση του Απόστολου Παπατόλια, πρώην νομάρχη Μαγνησίας και μέλους του ΑΣΕΠ, για τον διετή αποκλεισμό του από τη θέση αναπληρωτή καθηγητή Δημόσιας Διοίκησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Όπως γράφουν τα ΝΕΑ, πρόκειται για μια ιστορία που αποτελεί, σύμφωνα με νομικές πηγές, παράδειγμα ημετεροκρατίας και καταχρηστικών πρακτικών στα ΑΕΙ. Ο πρώην νομάρχης προετοιμάζει και νομικές κινήσεις, σε ποινικό επίπεδο …

$ Προς το τέλος του καλοκαιριού υπολογίζεται να είναι έτοιμη η νέα πεζογέφυρα της Αγίας Παρασκευής Τεμπών, στη θέση της παλιάς που καταστράφηκε από τον Daniel. Το ρεπορτάζ εδώ.

^ Ο Γιώργος Μπαλατσούκας θεσσαλός δικηγόρος, που εργάστηκε παλαιότερα στην Εισαγγελία Τρικάλων, είναι εκ των αναπληρωτών εκπροσώπων Τύπου της ΕΛΑΣ, του Τσίπρα. Επικεφαλής ορίστηκε η – επίσης δικηγόρος- Θεώνη Κουφονικολάκου. Αναπληρωτές εκπρόσωποι Τύπου ανέλαβαν επίσης οι Κώστας Καρπουχτσής, Νίκος Νυφούδης και Αννα Παπαδοπούλου. Τι θα κάνουν όλοι αυτοί; Προφανώς θα τρέχουν στα κανάλια …

& Απέραντη φαντάζει η δικαστική αίθουσα των Τεμπών μετά την τελευταία της επέκταση κατά εκατό θέσεις. Το μόνο που το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να φροντίσει άμεσα είναι οι δόλιοι θεσσαλοί δημοσιογράφοι και κάμεραμαν που λιώνουν κάτω από τον ήλιο…

% Στο ένα ευρώ το τετραγωνικό ανέρχονται τα πρόστιμα του Δήμου Λαρισαίων για τα ακαθάριστα (από ξερόχορτα και κλαδιά) οικόπεδα. Και λίγα είναι …

@ Οι παλιοί θεσσαλοί έμποροι όταν ήθελαν να αστειευτούν με κάποιον συνάδελφό τους που άνοιξε καινούργιο μαγαζί στην αγορά, του έλεγαν: «η ταμπέλα είναι στραβή, δεν πιστεύω να τον πλήρωσες αυτόν που την έφτιαξε;». Αλέξη τον πλήρωσες αυτόν που έκανε το rebranding;…

% «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί», τιτλοφορείται το βιβλίο του Μιχάλη Σάλλα που θα κυκλοφορήσει προσεχώς. Για όσους δεν κατάλαβαν, το «τι πήγε λάθος», αναφέρεται στα χρόνια της κρίσης, τα δε συμπεράσματα ανήκουν στο πρώην αφεντικό της τράπεζας Πειραιώς. Δεν γνωρίζουμε αν θα περιλαμβάνει στοιχεία αυτοκριτικής (για τις τράπεζες) …

$ Μια καλλιεπής Βολιώτισσα βολεϊμπολίστρια που επελέγη από τον Δήμο Λαρισαίων για να παρουσιάσει τα φετινά αθλητικά βραβεία στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ, προκάλεσε τοπικιστικές αντιζηλίες: «δεν είχαμε δικές μας, έπρεπε να φέρει από τον Βόλο; …».

Ωστόσο, για να είμαστε δίκαιοι, ο δήμαρχος έχει γούστο.

