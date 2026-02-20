Η αυστηροποίηση του Κ.Ο.Κ. μείωσε τα ατυχήματα στα “Επείγοντα” των νοσοκομείων

Η εφαρμογή από τον περασμένο Σεπτέμβριο του νέου αυστηρού Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κι επίσης οι επίμονοι έλεγχοι της Τροχαίας για τη χρήση κράνους και κυρίως για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, έχουν φέρει αποτελέσματα, λένε άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, στα Επείγοντα των νοσοκομείων και στο ΕΚΑΒ. Πίσω από τους αριθμούς και τα στατιστικά των ελέγχων και των παραβάσεων στον δρόμο, παρατηρούν μία τάση, όπως σημειώνουν, στη μείωση των τροχαίων με σοβαρούς τραυματισμούς.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Καθημερινή (Κώστας Κουκουμάκας) “λίγοι οδηγοί μοτοσικλέτας δεν φορούν πια προστατευτικό κράνος, επομένως μειώνονται οι σοβαροί τραυματισμοί. Ακόμη και στις περιπτώσεις ενός απλού τροχαίου ατυχήματος, ο τραυματισμός στο κεφάλι μπορεί να αποδειχθεί δυσανάλογα σοβαρός για τον αναβάτη, αν δεν φοράει κράνος», εξηγεί ο Γιώργος Μαθιόπουλος, πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Τα πληρώματα των ασθενοφόρων μπορούν να βεβαιώσουν εμπειρικά με σχετική ασφάλεια το αποτύπωμα των νέων μέτρων στην άσφαλτο. Εκτός από το κράνος, το ίδιο παρατηρείται και για τη χρήση ζώνης στα αυτοκίνητα. Τα σοβαρά τροχαία έχουν μειωθεί και για αυτόν τον λόγο.

Το πιο διαφημισμένο στοιχείο στον νέο ΚΟΚ σε σχέση με τους ελέγχους της Τροχαίας είναι βέβαια το αλκοτέστ. «Εχει περιοριστεί η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ», αναφέρει ο κ. Μαθιόπουλος, ο οποίος εργάζεται 26 χρόνια στο ΕΚΑΒ. «Κάποιες φορές δεν χρειάζεται αλκοτέστ για να βεβαιωθείς ότι σε ένα περιστατικό ο οδηγός έχει πιει. Ομως, πράγματι έχει μειωθεί το φαινόμενο οι οδηγοί να κάθονται στο τιμόνι έχοντας καταναλώσει αλκοόλ. Παίρνουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή απλώς δεν πιάνουν το τιμόνι», συμπληρώνει. «Τα μέτρα της Τροχαίας είναι περισσότερο αυστηρά σε ορισμένες περιοχές εκτός Αττικής, έτσι έχουν μειωθεί τα θανατηφόρα τροχαία και εκείνα με σοβαρούς τραυματισμούς».

Ο Βασίλης Καλδής είναι γενικός χειρουργός, εντατικολόγος, επειγοντολόγος και επικεφαλής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο Νοσοκομείο ΚΑΤ. «Υπάρχει μια τάση μείωσης των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, όμως είναι ακόμη νωρίς ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Το αποτύπωμα των νέων μέτρων θα φανεί προϊόντος του χρόνου», λέει στην εφημερίδα.

Γιατροί και άλλοι ειδικοί σημειώνουν ότι τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα, βάσει των στατιστικών, καταγράφονται κατά τους θερινούς μήνες, επομένως στο τέλος της χρονιάς θα έχουν εξαχθεί περισσότερο ασφαλή συμπεράσματα. Την ίδια στιγμή, τα διαθέσιμα έως σήμερα στοιχεία βεβαιώνουν την εντατικοποίηση των μέτρων κι επίσης μια κάποια συμμόρφωση των οδηγών στη σωστή οδική συμπεριφορά. Σύμφωνα με στοιχεία της Αστυνομίας, το 2025 ελέγχθηκαν για μέθη 1.780.616 οδηγοί σε όλη την επικράτεια. Σε 31.231 περιπτώσεις βεβαιώθηκαν παραβάσεις. Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς συνολικά 90.557 οδηγοί μοτοσικλέτας εντοπίστηκαν να οδηγούν χωρίς προστατευτικό κράνος. Αντίστοιχα, τον πρώτο μήνα του 2026 πραγματοποιήθηκε αλκοτέστ σε 102.063 οδηγούς – σε 2.053 περιπτώσεις βεβαιώθηκαν παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα. Τον ίδιο μήνα συνολικά 3.546 οδηγοί εντοπίστηκαν επίσης να οδηγούν χωρίς κράνος.

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ του Κώστα Κουκουμάκα στην Καθημερινή)