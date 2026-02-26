Η ατραξιόν του Πανθεσσαλικού, ο …περιττός Ε65, και ο «ουρανοφάνταρος»

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Ο καιρός μυρίζει άνοιξη τα τελευταία 24ωρα στη Θεσσαλία. Οι βροχές σταμάτησαν, η θερμοκρασία ανέβηκε, και ο ήλιος ζεσταίνει τον κάμπο. Η γη βγάζει χορτάρι …

@ Αποκλειστική όσο και σημαντική η είδηση που ακολουθεί, καθώς αφορά τον κόσμο του αυτοκινήτου στην περιοχή μας. Η αντιπροσώπευση των Volkswagen, Audi και Škoda Auto σε ολόκληρη τη Θεσσαλία περνά στον όμιλο «Γ. Καψιώχας Α.Ε.Β.Ε.».

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο εξουσιοδοτημένο έμπορο της Kosmocar, με έδρα τα Ιωάννινα, ο οποίος, εκτός από την Ήπειρο, καλύπτει και ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, φτάνοντας έως την Πάτρα. Σύμφωνα με όσα μάθαμε, η δραστηριοποίησή του στη Θεσσαλία αναμένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο.

& Κονδύλιο 954.191,16 ευρώ, δέσμευσε ο Δήμος Λαρισαίων «περί της αναγκαιότητας συντήρησης και λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και λειτουργίας των πεζοδρόμων», χωρίς περισσότερες εξηγήσεις. Αφορούν στα “σπασμένα” της περιόδου Καλογιάννη, όταν η διαχείριση των πεζοδρόμων με κάμερες και μπάρες λειτούργησε για ένα διάστημα και μετά κατέρρευσε, ή έρχεται κάτι άλλο στους πεζόδρομους;

^ Άδηλο το μέλλον της «Βιολάντα» — και πώς να μην είναι, άλλωστε, μετά την τραγωδία του Ιανουαρίου. Η αβεβαιότητα για το αύριο στέλνει ήδη τους πρώτους εργαζομένους της επιχείρησης στα βουλευτικά γραφεία των Τρικάλων.

Κατά τα λοιπά, ο προφυλακισμένος ιδιοκτήτης της εταιρείας αντικατέστησε τη νομική του ομάδα. Ήδη ανέλαβαν την υπεράσπισή του ο Αθηναίος Μιχάλης Δημητρακόπουλος και ο εγχώριος (πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικάλων) Γιώργος Παναγιώτου.

*Γνωστός δημοσιογράφος σχολίαζε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ τον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) ως ένα έργο… περιττό. Εύγε, μεγάλε! Όταν κρίνεις τη χρησιμότητα ενός αυτοκινητόδρομου έχοντας κατά νου τον καθημερινό φόρτο στον Κηφισό, προφανώς ο Ε65 σου φαίνεται άδειος. Από το καλοκαίρι και μετά, όταν θα ενωθεί με την Εγνατία, να δεις πόσο «άδειος» θα είναι…

% Η πιο παράξενη ομάδα ποδοσφαίρου στη Σούπερ Λιγκ είναι ο «Βόλος ΝΠΣ» του Αχιλλέα Μπέου. Μοιάζει με προϊόν εργαστηρίου, καθώς δημιουργήθηκε από το πουθενά, χωρίς ιστορία και οπαδούς, και στρογγυλοκάθισε στη Σούπερ Λιγκ. Πρόκειται για κατόρθωμα.

Πέραν αυτών, λειτουργεί και ως τουριστικό όχημα, καθώς στα μεγάλα ματς οι φιλοξενούμενοι οπαδοί κατακλύζουν την πόλη, με ευεργετικές συνέπειες για την τοπική αγορά. Την Κυριακή, με την ΑΕΚ, στις κερκίδες του Πανθεσσαλικού υπολογίζεται ότι θα βρεθούν 18.000 θεατές, καθώς μέχρι χθες, Τετάρτη, είχαν πουληθεί περίπου 11.000 εισιτήρια.

Χρήμα με ουρά …



Ποιος είναι αυτός δίπλα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, για τον οποίο υψώνονται κινητά και φωτογραφικές μηχανές ώστε να αποθανατίσουν τη στιγμή; Μα ο Σάκης Παιδής, φυσικά. Λαρισαίος πολιτευτής της ΝΔ στο ψηφοδέλτιο Λάρισας, με «προίκα» μάλιστα 18.000 σταυρούς από τις προηγούμενες εκλογές.

Κινείται αθόρυβα και εντοπίζει τις ψήφους με ικανότητα … τρουφόσκυλου, στοχεύοντας σε δεξαμενές ψηφοφόρων στις οποίες οι ανταγωνιστές του δυσκολεύονται να προσεγγίσουν. Οι γνώστες της πολιτικής αγοράς τον κατατάσσουν ήδη στα ισχυρά αουτσάιντερ…

Νερό, άνεμος, και ήλιος

Ο καιρός επηρεάζει για τα καλά την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι έντονες βροχοπτώσεις αύξησαν σημαντικά τα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες των υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ, οδηγώντας σε ανάγκη διαχείρισης μέσω της αξιοποίησης των λεγόμενων «υποχρεωτικών νερών». Πρόκειται για την αναγκαία εκροή υδάτων μέσω ενισχυμένης υδροηλεκτρικής παραγωγής, ώστε τα αποθέματα να διατηρούνται σε ασφαλή επίπεδα.

Η ενέργεια που παράγεται σε αυτό το πλαίσιο μπαίνει στο σύστημα με μηδενική τιμή, πιέζοντας συνολικά τις τιμές προς τα κάτω, καθώς εκτοπίζει ακριβότερη παραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου. Είναι ενδεικτική επ’ αυτού η ανατροπή που παρατηρείται στο μείγμα καυσίμου τον Φεβρουάριο. Το φυσικό αέριο, που κρατάει σταθερά τη δεύτερη θέση στο ημερήσιο μείγμα –και πολύ συχνά την πρώτη–, έχει περάσει στην τρίτη, πίσω από τα υδροηλεκτρικά.

Να τα βλέπουν εκείνοι που έχουν καταντήσει άχρηστό ένα υδροηλεκτρικό έργο όπως αυτό της Μεσοχώρας …

@ Ονομάζεται Άριστείδης Κολιός και είναι περιφερειακός σύμβουλος της πλειοψηφίας, ορμώμενος από την Καλαμπάκα. Ο Κουρέτας τον έχρισε, προ μηνών, αθόρυβα, Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας, αναθέτοντάς του το χαρτοφυλάκιο της Ανάπτυξης και της Επιχειρηματικότητας.

Τον απέσυρε (προφανώς απογοητευμένος) το ίδιο αθόρυβα όπως τον τοποθέτησε. Πέρασε και δεν ακούμπησε…

% Αφού το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάνθηκε, διαβεβαιώνοντας τον Δήμο Λαρισαίων, ότι τα δύο φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 1, 35 MW κάνουν 1,54 εκ ευρώ, τόσο θα κάνουν. Δεν χωράει αμφιβολία περί αυτού …

& Σύμφωνα με τα λεξικά «ουρανοφάντωρ» είναι ὁ άνθρωπος εκείνος, ο οποίος εκπέμπει λάμψη, φως, πού φθάνει ως τον ουρανό. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, καλώντας τα σχολεία του νομού να επισκεφθούν την “σεπτή χείρα των λειψάνων του αρχιεπισκόπου Καισαρείας και Καππαδοκίας Βασιλείου”, η οποία εκτέθηκε πρόσφατα στον Άγιο Αχίλλειο, αποκαλεί τον άγιο … ουρανοφάνταρο. Δείτε το έγγραφο εδώ

$ Η καλύτερη προσέγγιση της ελληνικής επαρχιώτικης υστερίας για τον Μπραντ Πιτ στην Ύδρα, μέσα από τη σατιρική ματιά του Βουλαρίνου στον ΣΚΑΪ. Ο ρεπόρτερ Πάνος, κρατώντας μικρόφωνο, ρωτά το κοινό: «Πιστεύετε ότι πρέπει να εκτεθούν σε λαϊκό προσκύνημα οι παντόφλες του Μπραντ Πιτ;»…

