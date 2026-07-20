Η αρπαγή της Περσεφόνης, τα κέρδη της Συνεταιριστικής, και ένας φωτογράφος

Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

Η Ισπανία κατέκτησε το μουντιάλ καταφέρνοντας να δαμάσει τους αποίκους της. Έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς από τον 15ο αιώνα…

Κατά τα λοιπά, τριήμερος καύσωνας στη Θεσσαλία. Συνιστούμε ψυχραιμία και πρόληψη…

@ Ο Ηλίας Προβόπουλος είναι παλιός ο δημοσιογράφος της Ελευθεροτυπίας και εξαίρετος φωτογράφος, ο οποίος πριν από αρκετά χρόνια έφτιαξε ένα μοναδικό φωτογραφικό λεύκωμα με θέμα τα ορεινά της Τρικαλινής Πίνδου για λογαριασμό της Διευρυμένης Κοινότητας Νεράιδας, επί δημαρχίας Ηλία Καραγιώργου.

Είναι ο ίδιος που τράβηξε τις καθοριστικές φωτογραφίες από την επίθεση στη Μαρφίν. Σήμερα εισπράττει χολή και όξος από την μπλογκόσφαιρα.

Τον αποκαλούν χαφιέ επειδή συνέδραμε στην προσπάθεια εξιχνίασης ενός ειδεχθούς εγκλήματος …

& Στις 110.000 ευρώ ανέρχονται τα καθαρά κέρδη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας για την παρελθούσα χρήση.

Η τράπεζα είχε τις προάλλες την ετήσια γενική της συνέλευση αλλά το μόνο δελτίο Τύπου που κοινοποιήθηκε στα ΜΜΕ είναι εκείνο με την ωραία φωτογραφία και τη εγκάρδια χειραψία που είχε ο πρόεδρός της Μιχάλης Βαρδούλης με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος στην συνέλευση της Ένωσης Τραπεζών στην Αθήνα.

Έχουμε όμως δικό μας ρεπορτάζ για τα οικονομικά αποτελέσματα της Συνεταιριστικής και μάλιστα με στοιχεία που φέρουν την έγκυρη υπογραφή της Grant Thornton. Θα το βρείτε εδώ.

^ Παραιτήθηκε ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ (τυπικά θα το κάνει σήμερα, αύριο) αλλά ο αντικαταστάτης του Γιάννης Καρυπίδης δεν θα έχει παρουσία τράνζιτ στο κόμμα, σκοπεύει να παραμείνει. Η Δούρου και οι εναπομείναντες θα το συμμαζέψουν το μαγαζάκι και έχουν πολλές πιθανότητες να μπουν στη νέα Βουλή.

$ Κοντά στα 3,5 εκ. ευρώ είναι το άνοιγμα της ΠΑΕ ΑΕΛ το οποίο ανέλαβε ο Ζήσης Στυλιανός από τον Αχιλλέα Νταβέλη. Άγνωστο αν έπεσαν άλλα ψιλά. Ο Αχιλλέας είχε άλλωστε ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει χρήματα …

% Μια σπουδαία παράσταση, «η Αρπαγή της Περσεφόνης» ανεβαίνει σήμερα και αύριο στο Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας αλλά στη Θεσσαλία δεν το γνωρίζει σχεδόν κανείς. Και πως να το μάθει, όταν το υπουργείο Πολιτισμού που έχει την σχετική φροντίδα δεν ανακοίνωσε το παραμικρό στα μέρη μας. Ανέθεσε τη διάθεση των προσκλήσεων (είναι δωρεάν) στη Λυρική Σκηνή η οποία έφτιαξε μια πλατφόρμα για τους ενδιαφερόμενους όμως οι θέσεις εξαντλήθηκαν εδώ και καιρό. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει η πλατφόρμα. Θα μπορούσαν να εκχωρήσουν ένα μέρος των προσκλήσεων στον Δήμο Λαρισαίων και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ώστε να ικανοποιηθούν και οι τοπικές ανάγκες. Μπορεί η θεατρική παράσταση να έρχεται από την Αθήνα αλλά το αρχαίο θέατρο είναι περιουσία της τοπικής κοινωνίας.

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Νέα Λάρισας

Είναι εικόνα του Σαββατοκύριακου από τον παραλιακό δρόμο της Αγριάς (Βόλος) και καταγράφει μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων.

Δεκαετίες τώρα η πρόσβαση στις μαγευτικές παραλίες του Παγασητικού και του Πηλίου παραμένει μια απίστευτη ταλαιπωρία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Γιατί δεν λύνεται; Ρωτήστε τους κυβερνώντες (παλιούς και νέους) …

@ Μια πολυσέλιδη αναφορά κρατικών λειτουργών από Ελληνική κεντρική υπηρεσία για «διαδρομές μαύρου πολιτικού χρήματος μέσω υπεργολαβιών και μέσω “τεχνικών συμβούλων” σε δημόσιες συμβάσεις» βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης), γράφει στο Βήμα ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ο οποίος είναι συνήθως καλά ενημερωμένος.

Η αναφορά φαίνεται να παραθέτει σειρά νέων συγκεκριμένων στοιχείων για πρόσωπα και καταστάσεις με ανάλυση του σχετικού μηχανισμού και τον κρίσιμο ρόλο των υπεργολαβιών σε δημόσια έργα.

$ Στα συγκεκριμένα έγγραφα αναφέρεται ότι το δίπτυχο υπεργολαβία – τραπεζικό δάνειο έχει διπλή στόχευση. Ο ανάδοχος εμφανίζει αυξημένο κόστος, με αντίστοιχη μείωση φαινόμενης κερδοφορίας, άρα και φόρου εισοδήματος με αποτέλεσμα την επονομαζόμενη «λογιστική απορρόφηση». Έτσι, όπως προσδιορίζεται στις καταγγελίες, το χρήμα φεύγει «καθαρό» από τυπικής πλευράς και γίνεται ρευστοποίηση μέσω τραπεζικού συστήματος. Δηλαδή η νεοσύστατη υπεργολάβος εταιρεία ρευστοποιεί τη σύμβαση μέσω τραπεζικού δανεισμού, με ταυτόχρονη μερική ή πλήρη μη εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου. Το ποσό κατευθύνεται σε λογαριασμούς φυσικών προσώπων μέσω αμοιβών διαχείρισης, εξόδων παράστασης, υπερτιμολογημένων υπο-υπεργολαβιών ή απευθείας αναλήψεων. «Πρόκειται για κλασική περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα με υπόβαθρο πρωτογενή απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Άγνωστο τι αληθεύει και τι θα αποδειχτεί, αλλά αν υπάρξει σχετική δικογραφία θα έρθει και θα πέσει σαν βενζίνη στο εύφλεκτο προεκλογικό σκηνικό…

& Η αντιπαράθεση Αχιλλέα Μπέου – Ζωής Κωνσταντοπούλου κρατάει χρόνια, έχει διακυμάνσεις, αλλά ποτέ δεν χάνει τον …παιδευτικό και ψυχαγωγικό της χαρακτήρα.

Ο δήμαρχος Βόλου, μετά την καταδίκη του από το Εφετείο Λάρισας για συκοφαντική δυσφήμηση στελεχών της αντιπολίτευσης του Δήμου του, κάνει λόγο για …περιορισμό της ελεύθερης έκφρασης από το δικαστήριο. Επειδή όμως οι μηνυτές είχαν δικηγόρο την πρόεδρο Ζωή, ο Αχιλλέας την περνάει γενεές δεκατέσσερις φτάνοντας στο σημείο να την αποκαλεί σε όλη την ανακοίνωση που εξέδοσε ως …Ζωή Κω/λου, χάριν συντομίας.

Παρακάτω δεν έχει … (μέχρι το επόμενο επεισόδιο).

Νέα Λάρισας

By Kostas Tolis

Δεχόμαστε πληροφορίες όλων των αποχρώσεων (ακόμη και ροζ), στο tolis@kosmoslarissa.gr (εχεμύθεια δεδομένη). Δεν δεχόμαστε μηνύσεις …