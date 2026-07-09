Η απελευθέρωση της αγοράς ενώνει τα Θεσσαλικά ΚΤΕΛ – Στόχος η διατήρηση του συγκοινωνιακού δικτύου

Σε κοινή γραμμή κινούνται τα Υπεραστικά ΚΤΕΛ Μαγνησίας, Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας, προκειμένου να διεκδικήσουν από κοινού το σύνολο του συγκοινωνιακού έργου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του νέου διεθνούς διαγωνισμού που προκήρυξε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η διαδικασία σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο ανάθεσης των δημόσιων υπεραστικών μεταφορών, καθώς για πρώτη φορά το έργο προκηρύσσεται σε επίπεδο Περιφέρειας και όχι ανά Περιφερειακή Ενότητα, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Η αλλαγή αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα και αναγκάζει τους τοπικούς φορείς μεταφορών να αναζητήσουν συμμαχίες ώστε να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του διαγωνισμού.

Τα τέσσερα θεσσαλικά ΚΤΕΛ αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και ήδη προετοιμάζουν τον κοινό φάκελο συμμετοχής, ο οποίος θα πρέπει να κατατεθεί έως τις 7 Αυγούστου. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Μαγνησίας Δημήτρης Κολυνδρίνης οι διαδικασίες βρίσκονται στην τελική ευθεία, με τις διοικήσεις των τεσσάρων εταιρειών να ρυθμίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες της πρότασης.

«Ο φάκελός μας είναι σχεδόν έτοιμος. Απομένουν ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες προκειμένου να υποβληθεί», σημειώνει, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι διοικήσεις παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και το ενδεχόμενο συμμετοχής άλλων ενδιαφερομένων (Ταχυδρόμος, Κατερίνα Μαρούγκα) .

Η απελευθέρωση της αγοράς των ΚΤΕΛ

Ο νέος διαγωνισμός αποτελεί μέρος της εφαρμογής του ευρωπαϊκού πλαισίου για την απελευθέρωση της αγοράς των δημόσιων επιβατικών μεταφορών, καθώς το κράτος περνά από το μοντέλο της απευθείας ανάθεσης σε ένα σύστημα συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών.

Με βάση το νέο μοντέλο, οι φορείς που θα αναλάβουν τα δρομολόγια θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές σχετικά με τον στόλο των οχημάτων, την ηλικία και την ασφάλειά τους, την ψηφιακή ενημέρωση των επιβατών, την ποιότητα των υπηρεσιών, αλλά και την κάλυψη των άγονων ή λιγότερο εμπορικών γραμμών.

Μέχρι σήμερα τα Υπεραστικά ΚΤΕΛ συνέχιζαν να εκτελούν το συγκοινωνιακό έργο βάσει της νομοθετικής παράτασης που είχε δοθεί το 2022, έως ότου ολοκληρωθούν οι νέες διαγωνιστικές διαδικασίες.

Η επιλογή του υπουργείου να προχωρήσει σε διαγωνισμούς ανά Περιφέρεια και όχι ανά νομό είχε προκαλέσει αρχικά αντιδράσεις από τα ΚΤΕΛ, καθώς δημιουργούσε μεγαλύτερες απαιτήσεις συμμετοχής και ενίσχυε τον ανταγωνισμό. Στην πορεία, όμως, η προσαρμογή των όρων του διαγωνισμού επέτρεψε τη δημιουργία συνεργασιών, όπως αυτή που διαμορφώθηκε στη Θεσσαλία.

Ανησυχία για πιθανή είσοδο νέων παικτών

Την ίδια στιγμή, οι διοικήσεις των θεσσαλικών ΚΤΕΛ παρακολουθούν με ενδιαφέρον το πιθανό ενδιαφέρον από εταιρείες εκτός Ελλάδας. Σύμφωνα με τον κ. Κολυνδρίνη, υπάρχει προβληματισμός για τις κινήσεις εταιρείας αλλοδαπών συμφερόντων, η οποία έχει ήδη καταθέσει ενστάσεις σε αντίστοιχες προκηρύξεις άλλων Περιφερειών.

«Δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η τύχη των ενστάσεων ούτε αν θα υπάρξει τελικά ανταγωνιστικό ενδιαφέρον και για τη Θεσσαλία», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι εξελίξεις θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το τοπίο των υπεραστικών μεταφορών τα επόμενα χρόνια.

Στόχος η διατήρηση του θεσσαλικού συγκοινωνιακού δικτύου

Για τα τοπικά ΚΤΕΛ, το μεγάλο στοίχημα είναι η διατήρηση του συγκοινωνιακού έργου από έναν φορέα που γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, το οδικό δίκτυο και τις ανάγκες των κατοίκων της Θεσσαλίας.

Η νέα σύμβαση αναμένεται να καθορίσει το μέλλον των υπεραστικών μετακινήσεων για τα επόμενα χρόνια, καθώς θα περιλαμβάνει το σύνολο των γραμμών που συνδέουν τις τέσσερις θεσσαλικές πρωτεύουσες, αλλά και τις μικρότερες πόλεις και χωριά της Περιφέρειας.

Την ίδια ώρα, τα ΚΤΕΛ καταγράφουν αυξημένη επιβατική κίνηση κατά τη θερινή περίοδο, με ιδιαίτερη ζήτηση στις γραμμές προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και προς τους δημοφιλείς παραθαλάσσιους προορισμούς της Μαγνησίας, γεγονός που ενισχύει την αισιοδοξία των διοικήσεων για τη φετινή χρονιά.

Γιώργος Δεληχάς, thessaliaeconomy.gr