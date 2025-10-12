Η Αντικαρκινική Εταιρεία Τρικάλων, πυλώνας προσφοράς και πρόληψης

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία (Παράρτημα Τρικάλων) αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για την πρόληψη, την ενημέρωση και τη στήριξη των ασθενών που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο. Με πολυετή παρουσία και διαρκή δράση στην τοπική κοινωνία, συμβάλλει ουσιαστικά στην προαγωγή της δημόσιας υγείας μέσα από δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, ενημερωτικές εκστρατείες και προγράμματα αγωγής υγείας.

Με τη συνεργασία ιατρών, εθελοντών και τοπικών φορέων, η Εταιρεία προωθεί το μήνυμα ότι η πρόληψη σώζει ζωές, ενώ παραμένει αρωγός σε κάθε συμπολίτη που χρειάζεται υποστήριξη και ενημέρωση.

Η Αντικαρκινική πραγματοποίησε το Σάββατο Ενημερωτική Ημερίδα Ευαισθητοποίησης και Πρόληψης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικάλων με συμμετοχή του κοινού που παρακολούθησε με προσοχή τις εισηγήσεις των ομιλητών και συμμετείχε ενεργά στη συζήτηση που ακολούθησε.

Η ημερίδα είχε στόχο την ενημέρωση γύρω από κρίσιμα ζητήματα πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και φροντίδας ασθενών με καρκίνο, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ζωής και αισιοδοξίας.

Ομιλητές ήταν:

-Μαρία Παπανικολάου, Νοσηλεύτρια – Υπάλληλος στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Τρικκαίων, η οποία ανέπτυξε το θέμα «Ενημέρωση για προνοιακά επιδόματα καρκινοπαθών».

-Κωνσταντίνος Β. Κοτρώνης, MD, PhD, Μαιευτήρας – Χειρουργός Γυναικολόγος, Διδάκτωρ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Πρόληψη γυναικολογικών καρκίνων: Και όμως, γίνεται!».

-Μαρία Καναρά, Χειρουργός Μαστού και Πρόεδρος της Αντικαρκινικής Εταιρείας Τρικάλων, η οποία παρουσίασε το θέμα «Καρκίνος μαστού: Η πρόληψη και η ενημέρωση σώζουν ζωές!».

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η Μαρία Μούσια, που με ζωντάνια και ευαισθησία συνέβαλε στην επιτυχημένη διεξαγωγή της ημερίδας, δίνοντας βήμα και στο κοινό να εκφράσει απορίες και σκέψεις.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία της Βουλευτού Τρικάλων κ. Κατερίνας Παπακώστα, της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων κ. Χ. Ντιντή, του Πρωτοσύγκελου Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης π. Αλέξιου Κανίνα, του Αντιδημάρχου Τρικκαίων κ. Λάππα, καθώς και της Προέδρου της e-Trikala κ. Έφης Λεβέντη, οι οποίοι συνεχάρησαν τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία.

trikalaenimerosi.gr

φωτο trikalain.gr