Η αθόρυβη Αφροδίτη, το φλουρί του Δήμου Πύλης, και οι κάμερες του κοιμητηρίου

«Πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς». Ο Ηράκλειτος το είπε πριν από 2.500 χρόνια, αλλά η αξία της ρήσης του παραμένει αναλλοίωτη: ο πόλεμος κινεί τα πάντα. Μετά από εκείνον στην Ουκρανία, έχουμε τώρα και δεύτερο μέτωπο στη γειτονιά μας, στη Μέση Ανατολή.

Κινδυνεύουμε; Θεωρητικά, ναι. Ο Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, το διατυπώνει καθαρά στους New York Times: «Οι πύραυλοι της Τεχεράνης μπορούν να φτάσουν στην Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι στο οποίο θα έπρεπε να είχατε ήδη δώσει μεγαλύτερη προσοχή εδώ και καιρό. Η εμβέλεια των ιρανικών πυραύλων μπορεί να φθάσει έως την ανατολική αλλά και την κεντρική Ευρώπη».

Χτυπάμε ξύλο και αλλάζουμε θέμα…

% Αλιεύει κόσμο, δουλεύοντας αθόρυβα, η Λατινοπούλου στη Λάρισα. Λέγεται ότι ο Θανάσης Νταβούρας, νυν πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας — έξι φορές εκλεγμένος και με μεγάλα ποσοστά — οδεύει προς το ψηφοδέλτιο της «Φωνής Λογικής». Αν επιβεβαιωθεί η κάθοδός του, καθίσταται ένα από τα φαβορί για την κατάληψη της έδρας στο νομό Λάρισας…

^ Αλεξούδης και Κολομητρούσης παρέχουν ήδη τις υπηρεσίες τους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Με τη λατρεία που έχει ο Κουρέτας στην παλιά καλή ΑΕΛ δεν αποκλείεται να προσλάβει και τον Γκμόχ …

@ Μπορείς να κάνεις καριέρα στην εστίαση με το όνομα … «Βρωμιάρα»; Ίσως. Η «Βρωμιάρα – The Gourmet Street Food», είναι εταιρεία από τα Γιάννινα η οποία διαθέτει ήδη 10 καταστήματα ανά την Ελλάδα ενώ προσεχώς θα ανοίξει και στη Θεσσαλία καθώς μέχρι το 2028 στοχεύει να τα κάνει 35. Πουλάει σάντουϊτς και μπέργκερ με ιδιοπαραγόμενες σάλτσες. Πρόκειται για την μετεξέλιξη του «βρώμικου» ….

$ Φορτιστές κινητών τηλεφώνων μέσω drone παρέλαβαν δύο Σύροι κρατούμενοι στις φυλακές της Λάρισας, το πρωί της Κυριακής. Το αερόχημα προσγειώθηκε στο προαύλιο, οι ίδιοι το έκρυψαν στο κελί τους, όμως οι φύλακες το εντόπισαν.

Ένας τρόπος για να περιοριστεί το έγκλημα που παράγεται εντός των φυλακών και διοχετεύεται προς τα έξω θα ήταν να μπλοκαριστεί το σήμα της κινητής τηλεφωνίας σε όλα τα σωφρονιστικά καταστήματα. Διαφορετικά, ίσως να ήταν προτιμότερο να νομιμοποιηθεί η χρήση κινητών και να διατίθενται επίσημα συσκευές και φορτιστές. …

& Ο Μπιλ Γκέιτς παραδέχτηκε ότι επισκεπτόταν τον πορνοβοσκό Έπστιν και ομολόγησε ότι είχε σχέση με δύο Ρωσίδες. Η μία ήταν παίκτρια μπριτζ και η άλλη πυρηνικός φυσικός. Αν κρίνουμε από τις ιδιότητές τους, μάλλον σε… επιστημονικές συζητήσεις αναλώνονταν οι επαφές τους.

Πάντως, αν οι σχέσεις με Ρωσίδες ήταν ποινικά κολάσιμες, ο μισός θεσσαλικός κάμπος των αγροτών της δεκαετίας του ’90 θα έπρεπε να βρίσκεται στη φυλακή …



Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο καταναλώνουμε τηλεόραση, τουλάχιστον στις νεότερες ηλικίες. Για πρώτη φορά, ο ΣΚΑΪ μετέδωσε ζωντανά την έκτακτη επικαιρότητα του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα social media, μέσω Instagram, ενώ ολόκληρο το έκτακτο τηλεοπτικό του πρόγραμμα προβλήθηκε και μέσω του skai.gr, συγκεντρώνοντας περισσότερες από ένα εκατομμύριο θεάσεις — οι οποίες δεν προσμετρώνται στις συμβατικές μετρήσεις τηλεθέασης…

& Υποθέτουμε ότι το φέρει βαρέως ο Νίκος Ράπτης — όχι ο σχολάρχης, αλλά ο «intelligence services» της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο Μπραντ Πιτ ολοκληρώνει τα γυρίσματα στην Ύδρα, όμως δεν βρήκε τον χρόνο να πεταχτεί μέχρι τον Ασπροπόταμο.

Κατά μία εκδοχή, ο Αμερικανός σταρ έλκει την καταγωγή του από την οικογένεια Πίτα, της Τζιούρτζιας…

$ Ο Αναστάσης Π. Παπαληγούρας, πρώην υπουργός που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, προσέφερε γενναιόδωρα στο Νομισματικό Μουσείο, το έτος 2019, τη σημαντική νομισματική του συλλογή, αποτελούμενη από 3.745 νομίσματα αρχαίων ελληνικών, ελληνορωμαϊκών, ρωμαϊκών, υστερορρωμαϊκών, βυζαντινών και μεσαιωνικών χρόνων. Επιλεγμένα νομίσματα από τη συλλογή εκτίθενται σε ειδική προθήκη στην Αίθουσα των Μεγάλων Δωρητών του Νομισματικού Μουσείου. Η συλλογή του Δήμου Λαρισαίων τι θα απογίνει; Η τοπική Εφορεία αρχαιοτήτων την παράλαβε και την τοποθέτησε ξανά στις τραπεζικές θυρίδες…

@ Ο δήμαρχος Πύλης Κώστας Μαράβας ανοίγει νέους δρόμους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση καθότι πρακτικός άνθρωπος. Στην καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, προς τιμήν των Προέδρων των Κοινοτήτων του Δήμου, έβαλε δυο φλουριά. Ο πρώτος νικητής κέρδισε ένα τάμπλετ και ο δεύτερος μια γουρνοπούλα. Το πρώτο φλουρί όμως συνοδεύονταν και από …θεσμικό μπόνους. Ο πρόεδρος που το κέρδισε εξασφάλισε το δικαίωμα να πάρει για πέντε ημέρες τα μηχανήματα του Δήμου στο χωριό του για εξτρά εργασίες. Του χρόνου, αντί για μηχανήματα, θα μπορούσε να βάλει στο φλουρί υπαλλήλους του Δήμου…

$ Κάμερες στο νέο κοιμητήριο της Λάρισας έβαλε η δημοτική αρχή για να το προστατέψει από τους βάνδαλους. Απορούμε πως δεν ξεσηκώθηκε η αντιπολίτευση για τα δικαιώματα των νεκρών…

