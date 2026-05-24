Ημέρα γιορτής και περηφάνιας στο Διάλεκτο Τρικάλων – Γεμάτα τα καφενεία για τον Κώστα Παπανικολάου που αγωνίζεται στον τελικό της Ευρωλίγκας

Ημέρα γιορτής και υπερηφάνειας είναι η σημερινή για το Διάλεκτο Τρικάλων, τη γενέτειρα του αρχηγού του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος αγωνίζεται στον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας. Από νωρίς το απόγευμα, τα καφενεία του χωριού θα γεμίσουν με συγχωριανούς, φίλους και συγγενείς που παρακολουθούν με αγωνία και συγκίνηση την προσπάθεια του διεθνή φόργουορντ να οδηγήσει τους «ερυθρόλευκους» στην κορυφή της Ευρώπης.

Οι κάτοικοι μιλούν με περηφάνια για το παιδί του τόπου τους, που ξεκίνησε από τα Τρίκαλα και έφτασε να πρωταγωνιστεί σε κορυφαίο επίπεδο. Σημαίες του Ολυμπιακού, χειροκροτήματα και δυνατές ευχές θα δημιουργήσουν γιορτινή ατμόσφαιρα σε κάθε γωνιά του χωριού.

Ο Παπανικολάου συμμετέχει στον τελικό της EuroLeague διεκδικώντας ακόμη ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο με τον Ολυμπιακό, έχοντας ήδη γράψει τη δική του σπουδαία ιστορία στη διοργάνωση.