Open Mall: Ηλεκτρονική παρακολούθηση 13 νέων βυθιζόμενων κάδων στα Τρίκαλα

Με ηλεκτρονική (τηλεματική) παρακολούθηση κάδων, βελτιώνεται και εκσυγχρονίζεται η αποκομιδή απορριμμάτων στα Τρίκαλα, με ακόμη ένα υποέργο για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου. Ο Δήμος Τρικκαίων τοποθέτησε και λειτουργεί από την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, 13 νέους, βυθιζόμενους κάδους, η πλήρωση των οποίων παρακολουθείται και εξ αποστάσεως, ηλεκτρονικά. Πρόκειται για νέα συστήματα συνολικής χωρητικότητας 14.300 λίτρων.

Οι κάδοι τοποθετήθηκαν σε 4 κεντρικότατα σημεία των Τρικάλων. Στόχος, η βελτίωση της αποκομιδής των απορριμμάτων ειδικά σε σημεία με μέγιστη συγκέντρωση και τάχιστη πλήρωση των κάδων.

Τα σημεία είναι

– Πλατεία ΟΤΕ (4 κάδοι)

– Παραπλεύρως δικαστηρίων – οδός Κολοκοτρώνη (4 κάδοι)

– Τοιχογραφία στα «μανάβικα» (3 κάδοι)

– Πλούτωνος και Αθ. Διάκου (πρώην Εμπορική Τράπεζα – 2 κάδοι)

Παρόμοια συστήματα αναμένεται να τοποθετηθούν πολύ σύντομα και σε άλλα σημεία της πόλης, μέσω του μεγάλου έργου ψηφιακής μετάβασης Restart mAI city.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς ενημερώθηκε για το νέο αυτό έργο, στην πλατεία ΟΤΕ, την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026. Ο αντιδήμαρχος Ανταποδοτικών Υπηρεσιών Τάκης Παζαΐτης, η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεοδώρα Σαργιώτη, ο προϊστάμενος του τμήματος Καθαριότητας και Ειδικών Συνεργείων κ. Βασίλης Κόρδας, ο προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Φωτισμού κ. Κώστας Κοτούμπας, εργαζόμενοι και στελέχη της Δ/νσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών παρέστησαν επίσης στην τεχνική ενημέρωση που πραγματοποίησαν στελέχη της εταιρείας «HELESI», η οποία μειοδότησε για το έργο. Ο κ. Σακκάς τόνισε τη σημασία του εκσυγχρονισμού των συστημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, με έναρξη από μια τόσο κεντρική περιοχή των Τρικάλων, δίνοντας βαρύτητα και στη δημόσια υγεία, και στη χρήση της τεχνολογίας προς όφελος των πολιτών.



Πώς λειτουργούν

Οι νέοι αυτοί κάδοι είναι εξαιρετικά απλοί στη χρήση

Βήμα 1: Πατάμε το πεντάλ

Βήμα 2: Απορρίπτουμε τη σακούλα

Συμβουλές & Στοιχεία

*Ο κάδος κλείνει μόνος του.

*Το λευκό λαμπάκι σημαίνει ότι υπάρχει χώρος για απορρίμματα.

*Το κόκκινο λαμπάκι σημαίνει ότι ο κάδος είναι γεμάτος.

*Οι κάδοι δέχονται κοινά απορρίμματα (πράσινοι κάδοι).

*Οι κάδοι είναι βυθισμένοι σε βάθος 2,15 μέτρα.

*Δεν πετούμε σακούλες και σκουπίδια εκτός των κάδων. Εκτός του άσχημου αισθητικού στοιχείου, δημιουργούνται εστίες μόλυνσης, επικίνδυνες για παιδιά, περίοικους, διερχόμενους.

*Οι κάδοι συγκεντρώνονται από το απορριμματοφόρα σε τακτά χρονικά διαστήματα.

*Καθώς οι κάδοι βρίσκονται σε πολύ κεντρικά σημεία, παρακαλούνται οι οδηγοί οχημάτων να είναι υπομονετικοί. Η δημόσια υγεία όλων εξαρτάται και από την αποκομιδή απορριμμάτων.

Ηλεκτρονική παρακολούθηση

Με τους αισθητήρες που τοποθετήθηκαν, εγκαταστάθηκε ταυτόχρονα και λογισμικό στο αμαξοστάσιο του Δήμου Τρικκαίων.

Ετσι, η αποκομιδή απορριμμάτων γίνεται σύγχρονη και αμεσότερη, με πολλαπλά οφέλη, καθώς η τηλεματική παρακολούθηση βοηθά

– στη σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση του όγκου των κάδων

– στην ύπαρξη στατιστικών στοιχείων για την ιστορικότητα πλήρωσης κάδων

– στην εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για τις αποκομιδές και την παραγωγή απορριμμάτων

– στην τυχόν ανάγκη για τροποποίηση δρομολογίων απορριμματοφόρων.

Αυτή η ενέργεια βοηθά στην ταχύτερη αποκομιδή απορριμμάτων, κάτι πολύ σημαντικό για όλους και ειδικά για μια κεντρική περιοχή της πόλης.

Αισθητική αναβάθμιση

Οι περιοχές στις οποίες τοποθετήθηκαν οι νέοι κάδοι αναβαθμίζονται, αφού οι «πράσινοι» κάδοι ουσιαστικά θα εκλείπουν σταδιακά. Ετσι, απελευθερώνεται δημόσιος χώρος, δημιουργείται βελτιωμένο περιβάλλον, αυξάνονται τα καθαρότερα σημεία και προωθείται η ανακύκλωση στους μπλε κάδους, που παραμένουν επιφανειακοί.

Το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου

Η συγκεκριμένη προμήθεια και εγκατάσταση των κάδων έγινε από τον Δήμο Τρικκαίων στο πλαίσιο του «Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου» (διακριτικός τίτλος Open Mall). Πρόκειται για τη στοχευμένη κίνηση και έργο του Δήμου Τρικκαίων να αναβαθμίσει ολόκληρη εμπορική περιοχή στο κέντρο των Τρικάλων. Από την περιοχή των Δικαστηρίων μέχρι τις παρυφές του Βαρουσίου υλοποιείται το μεγάλο έργο, με στόχο την αναβάθμιση (εμπορική, αισθητική, κυκλοφοριακή) του παλιού εμπορικού έργου και στα «μανάβικα», σε συνδυασμό και με την προηγούμενη παρέμβαση για τη νέα λαϊκή αγορά.

Ηδη έχει γίνει αναμόρφωση στην οδό Καραϊσκάκη, η μεγάλη αναμόρφωση στην οδό 25ης Μαρτίου, παρεμβάσεις σε ράμπες για άτομα με αναπηρία σε τμήμα της οδού Κολοκοτρώνη, σε θέσεις στάθμευσης με νέα διαμόρφωση, σε πεζοδρόμια στην οδό Τιουσόν, στην πλατεία ΟΤΕ, σε ράμπες για ΑμεΑ στην οδό Αθανασίου Διάκου κ.α.

Το υποέργο

Η ονομασία του συγκεκριμένου υποέργου είναι «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τρικκαίων» «Υποέργο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας», Ομάδα Γ: Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων δύο, τριών, και τεσσάρων κάδων απορριμμάτων, συνολικής χωρητικότητας 2200, 3300 και 4400 λίτρων αντίστοιχα». Εντάχθηκε, δε, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με προϋπολογισμό 697.000 €.

Το ποσό αυτό αφορά και τους κάδους, αλλά και προμήθεια – εγκατάσταση:

– σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων,

– συστήματος διαχείρισης σταθμών κοινοχρήστων ποδηλάτων,

– φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού τεχνολογίας Led,

– συστήματος παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο

– συστήματος ελέγχου πρόσβασης στους πεζοδρόμους της περιοχής παρέμβασης.

Κι άλλοι κάδοι με το Restart mAI city

Ο σχεδιασμός του Δήμου Τρικκαίων για τους βυθιζόμενους κάδους επεκτείνεται και στο μεγάλο έργο ψηφιακής μετάβασης restart mAI city. Σε έναν από τους πυλώνες του έργου υπάρχει η πρόβλεψη να τοποθετηθούν βυθιζόμενοι κάδοι σε ακόμη περισσότερα κεντρικά σημεία των Τρικάλων, ομοίως με ηλεκτρονική τους παρακολούθηση. Το έργο αναμένεται να υλοποιηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη διαχείριση «έξυπνων κάδων» με τοποθέτηση αισθητήρων είχε γίνει στον Δήμο Τρικκαίων ήδη από το 2017, σε πιλοτική προσπάθεια, για να αξιολογηθούν οι δυνατότητες και να υπάρξει ευρεία χρήση τους.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι ο Δήμος Τρικκαίων συμμετέχει στις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Εξυπνες Πόλεις της Ευρώπης, όντας μια από τις 6 αντίστοιχες της χώρας μας, με ανάλογες δράσεις.

Από το γραφείο Τύπου