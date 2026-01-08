Ε65: Σε πλήρη εξέλιξη τα έργα στο τμήμα Καλαμπάκα – Οξύνεια (βίντεο)

Σημαντική πρόοδο καταγράφουν οι εργασίες στον Ε65, έναν από τους πιο κρίσιμους νέους αυτοκινητοδρόμους της χώρας.

H συνολική πρόοδος έχει ξεπεράσει το 85%, με τις περισσότερες σήραγγες, γέφυρες και τεχνικά έργα να έχουν ολοκληρωθεί.

Το τμήμα Καλαμπάκα – Οξύνεια, που βρίσκεται υπό κατασκευή, αποτελεί το τελευταίο κομμάτι του παζλ για τη διασύνδεση της Κεντρικής με τη Δυτική Ελλάδα μέσω σύγχρονου οδικού δικτύου.

Ο αυτοκινητόδρομος, συνολικού μήκους 182,1 χιλιομέτρων, υλοποιείται από την ΤΕΡΝΑ με προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 1,4 δισ. ευρώ. Πρόκειται για δρόμο νέας χάραξης, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης ανά κατεύθυνση, σχεδιασμένο για υψηλά επίπεδα ασφάλειας και άνεσης.

Ήδη βρίσκονται σε κυκλοφορία 136 χιλιόμετρα, από τη σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. έως τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης και βελτιώνοντας την οδική ασφάλεια στην περιοχή.

Με την ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος, ο Ε65 αναμένεται να αλλάξει τον οδικό χάρτη της χώρας, προσφέροντας ταχύτερες και ασφαλέστερες μετακινήσεις για οδηγούς, επαγγελματίες και μεταφορές.

(*) βίντεο tasos gakis

trikalaenimerosi.gr (Με πληροφορίες από newsauto.gr