Ε65: Ζητείται η παράδοση του τμήματος Καλαμπάκα – Μουργκάνι πριν τα Χριστούγεννα

Την παράδοση του ολοκληρωμένου τμήματος Καλαμπάκα – Μουργκάνι του βόρειου άξονα του Ε65 πριν τα Χριστούγεννα ζητά με επιστολή της η Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στην επιστολή τονίζεται η σημασία του συγκεκριμένου έργου όπως και τα οφέλη που αναμένεται να έχει η έγκαιρη τμηματική παράδοσή του.

Όπως επισημαίνεται αρχικά, η πρόοδος των εργασιών στο βόρειο τμήμα του Ε65 έχει ξεπεράσει το 86% και το εν λόγω τμήμα θα δώσει λύση στα χρόνια προβλήματα διασύνδεσης μεταξύ της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου.

Στις παραπάνω περιοχές, μάλιστα, βρίσκονται μερικοί από τους πιο τουριστικούς χειμερινούς προορισμούς της χώρας με χιλιάδες επισκέπτες να μετακινούνται από και προς αυτές, ενώ στον Νομό Ιωαννίνων η πληρότητα στα καταλύματα κατά την εορταστική περίοδο αγγίζει το απόλυτο.

Παρόλα αυτά, όπως τονίζεται, το οδικό δίκτυο σύνδεσης της Καλαμπάκας με την Εγνατία Οδό είναι παλιό και ξεπερασμένο με τη μετακίνηση πέρα από χρονοβόρα να είναι και επικίνδυνη. Στην επιστολή αναφέρεται επιπρόσθετα πως στον αυτοκινητόδρομο Πάτρα-Πύργος δόθηκαν αρχικά σε κυκλοφορία τα 65 από τα 75 συνολικά χιλιόμετρα και στο τέλος Νοεμβρίου θα παραδοθούν και τα υπόλοιπα, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τις μετακινήσεις πολιτών και επισκεπτών.

Με βάση όλα τα παραπάνω η ΕΞΝΙ ζητεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να μεριμνήσει για την παράδοση του ολοκληρωμένου τμήματος Καλαμπάκα – Μουργκάνι του βόρειου άξονα του Ε65, ώστε να ενθαρρυνθούν και να εξυπηρετηθούν με ασφάλεια οι μετακινήσεις στις περιοχές μας κατά την περίοδο των εορτών.

«Με δεδομένο πως η ολοκλήρωση και η παράδοση του έργου θα πραγματοποιηθεί το 2ο τρίμηνο του 2026, θεωρούμε πως μια τέτοια προοπτική είναι εφικτή, εξυπηρετώντας έτσι την αυξημένη κίνηση που αναμένεται στις περιοχές μας», σημειώνεται σχετικά.

Η επιστολή καταλήγει τονίζοντας τη σημασία του χειμερινού τουρισμού για τις τοπικές κοινωνίες της ηπειρωτικής Ελλάδας και ζητά από την κυβέρνηση να δείξει την αντίστοιχη σημασία που δίνει και στον θερινό τουρισμό.